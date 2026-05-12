San Luis: Delincuentes atacan a balazos un centro odontológico y dejan una mujer herida

12/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Momentos de terror se vivieron en el distrito de San Luis, luego de que delincuentes armados atacaran a balazos un consultorio odontológico ubicado en la cuadra 36 de la avenida Canadá. El violento hecho dejó una mujer herida y generó alarma entre vecinos y trabajadores de la zona, quienes quedaron conmocionados por la rápida y violenta acción de los sujetos.

Atacan consultorio a balazos en San Luis

Las cámaras de seguridad del sector registraron el preciso instante en que dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta el frontis del establecimiento. Ambos vestían polo negro de manga corta, pantalón jean y casco oscuro. Sin bajar del vehículo, uno de ellos sacó un arma de fuego y realizó varios disparos contra el local antes de escapar rápidamente.

Producto del ataque, una mujer que se encontraba cerca del consultorio resultó herida de bala. Aunque las autoridades aún no han revelado su identidad, se confirmó que fue trasladada de inmediato a un centro médico cercano. Según los primeros reportes, la víctima permanece estable y viene recibiendo atención especializada mientras continúan las investigaciones del caso.

La Policía Nacional informó que los propietarios de la clínica aseguraron no haber recibido amenazas ni mensajes extorsivos antes del atentado. Sin embargo, indicaron que una empresa que funciona en el mismo inmueble sí habría sufrido un ataque similar días atrás en otra sede ubicada en el distrito de Lince, lo que ahora forma parte de las diligencias policiales.

Los agentes vienen analizando detalladamente las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, ya que serían claves para identificar a los responsables del atentado. Mientras tanto, los vecinos de San Luis expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en la capital y pidieron mayor presencia policial para evitar nuevos ataques armados en zonas comerciales.

🔴🔵 San Luis: Delincuentes atacan a balazos un centro odontológico y dejan una persona herida



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Extorsionan a obra en Comas

Hace unos días, un trabajador de construcción murió y otro quedó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido en una obra de pavimentación vial ubicada en la cuadra ocho de la avenida Guillermo de la Fuente, en el distrito de Comas. El atentado se registró cerca de las 12:30 de la medianoche y ha generado temor entre los obreros de la zona.

Según testigos, las víctimas se encontraban sentadas en el borde central de la vía tomando una bebida cuando fueron sorprendidas por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Los delincuentes llegaron por la avenida Caraballo y, sin mediar palabra, dispararon hasta cinco veces antes de escapar rápidamente con rumbo desconocido, dejando a ambos trabajadores tendidos en plena pista.

Es así que, mientras la ola de extorsión crece en varios distritos, la Policía Nacional continúa recopilando pruebas para esclarecer el atentado ocurrido en San Luis y dar con el paradero de los responsables. Mientras avanzan las investigaciones, vecinos y comerciantes de la zona exigen mayores medidas de seguridad ante el temor de que este tipo de ataques armados vuelva a repetirse.