18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y sus programas nacionales fueron declarados en proceso de modernización y reorganización por un plazo de 60 días calendario. La medida fue dispuesta mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-MIMP, publicado este miércoles 18 de noviembre en el diario El Peruano.

Medida oficial

La norma que se aplicará en el sector que dirige María Seminario. La reorganización busca evaluar integralmente la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector, con el propósito de fortalecer su capacidad institucional y mejorar la atención de los servicios que brinda a la ciudadanía.

Objetivo de la reorganización

El proceso tiene como objetivo proponer acciones de modernización y reorganización orientadas a mejorar la articulación, la gestión y el cumplimiento de las competencias del MIMP. Asimismo, se busca adecuar el funcionamiento del ministerio y de sus programas nacionales para garantizar una prestación más eficiente, oportuna y de calidad de sus servicios.

¿Qué aspectos se evaluarán'

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MIMP será la encargada de conducir el proceso de reorganización.

El análisis contemplará la situación administrativa, organizacional, de planeamiento estratégico, presupuestal, de inversión pública, de recursos humanos y de integridad, entre otros aspectos que se consideren necesarios para el funcionamiento del ministerio. La evaluación también incluirá a los programas nacionales que dependen del MIMP.

Seguimiento del proceso

Una vez elaborado el informe, este deberá ser remitido al Despacho Ministerial del MIMP, previa conformidad de los despachos viceministeriales y de la Secretaría General, de acuerdo con las competencias de cada área.

La reorganización se produce en un contexto de necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y otras poblaciones vulnerables. Hasta el momento, la publicación no detalla las medidas concretas que podrían adoptarse una vez concluido el periodo de evaluación de 60 días.