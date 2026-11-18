18/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La exploración espacial vuelve a marcar un momento histórico. La sonda Voyager 1, desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), alcanzó este miércoles 18 de noviembre un hito sin precedentes al ubicarse a un día luz de distancia de la Tierra.

¿A qué hora se produjo el acontecimiento?

La nave se encuentra aproximadamente a 26.000 millones de kilómetros de nuestro planeta, consolidando su lugar como uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad.

El acontecimiento se produjo a las 5:16:07 a. m. (hora peruana), cuando la histórica misión llegó a una distancia equivalente al recorrido que realiza la luz durante 24 horas. Esta marca representa una nueva referencia en la exploración del espacio profundo y evidencia hasta dónde ha conseguido llegar un artefacto construido por el ser humano.

Lanzada hace casi 50 años, Voyager 1 continúa su recorrido por regiones extremadamente lejanas del cosmos. Su misión, que inicialmente estuvo enfocada en estudiar los planetas exteriores del sistema solar, terminó convirtiéndose en una de las expediciones científicas más importantes de la historia.

Los descubrimientos que marcaron la misión Voyager 1

Antes de abandonar el entorno del sistema solar, la sonda protagonizó importantes hallazgos durante sus sobrevuelos por Júpiter y Saturno. Entre sus descubrimientos destaca la identificación de un delgado sistema de anillos alrededor de Júpiter, además de dos nuevas lunas: Tebe y Metis.

Durante su exploración de Saturno, también permitió identificar cinco nuevas lunas y estructuras complejas en los anillos del planeta. Otro de sus aportes científicos fue el análisis de Titán, cuya densa atmósfera contiene principalmente nitrógeno e hidrocarburos.

Sin embargo, uno de los momentos más importantes de la misión ocurrió en agosto de 2012, cuando Voyager 1 atravesó oficialmente la heliopausa, el límite de la influencia del viento solar, e ingresó al espacio interestelar. De esta manera, se convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar esa región.

¿Cómo sigue comunicándose desde tan lejos?

A pesar de la enorme distancia que la separa de la Tierra y de utilizar tecnología desarrollada en la década de 1970, Voyager 1 mantiene comunicación con la Red de Espacio Profundo de la NASA . Gracias a este sistema, continúa enviando información científica sobre las condiciones del espacio interestelar.

La nave también transporta un elemento simbólico: el Disco de Oro, diseñado como un mensaje destinado a posibles civilizaciones futuras. Este contiene saludos en 55 idiomas, aproximadamente 90 minutos de música, sonidos de nuestro planeta y 115 imágenes que representan distintos aspectos de la vida en la Tierra.

Alcanzar un día luz de distancia representa otro capítulo extraordinario en la historia de Voyager 1. Su recorrido demuestra la trascendencia de la exploración espacial y mantiene vigente un mensaje de la humanidad que continúa viajando hacia los confines del universo.