18/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, César Astudillo, se pronunció sobre los ataques contra transportistas y aseguró que se viene brindando atención a la mayoría de las unidades de transporte, con las que, según indicó, se reúne semanalmente.

Reuniones y vigilancia para proteger transportistas

César Astudillo afirmó que mantiene reuniones semanales con las unidades de transporte afectadas y señaló que se ha dispuesto la instalación de personal de seguridad para brindarles custodia.

"En cada unidad de transporte tenemos reuniones con ellos, semanales. En las mismas unidades de transporte se ha colocado personal de inteligencia, cosa que jamás se había hecho", señaló.

Ministro reconoce pendientes en atención a transportistas

El titular del sector reconoció que existe una gran cantidad de unidades de transporte que aún esperan atención para sus casos. No obstante, aseguró que se viene avanzando con la mayoría de ellas y que la intención de la institución es brindar cobertura a todas.

"Obviamente hay muchísimas unidades de transporte y estamos atendiendo a la gran mayoría. Esperamos cumplir con todos ellos y terminar estas actividades", indicó.

Astudillo destaca desarticulación de organizaciones criminales

Astudillo detalló que, durante su gestión, se logró desarticular más de una docena de bandas criminales dedicadas a cometer diversos delitos contra transportistas y otros sectores de la población. Asimismo, destacó la captura del cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, entre los principales resultados.

"Una banda criminal la pueden hacer dos o tres delincuentes. Son 14 las organizaciones criminales las que se han desactivado. Obviamente las más importante ha sido la captura de Jhonsson Pulpo, que fue un hecho trasncendental en la lucha por la criminalidad", sostuvo.

Los ataques contra transportistas fueron abordados por el ministro del Interior, César Astudillo, quien aseguró que la mayoría de las unidades afectadas viene siendo atendida y que se mantienen reuniones semanales con sus representantes.