Anuncian corte de LUZ el 7 de noviembre: conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué distritos de Lima y el Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el sábado 7 de noviembre, por la empresa Pluz Perú. ¿Tu zona está en la lista y en qué horario se efecutará la interrupción temporal del servicio?

¿Por qué será el corte de luz el 7 de noviembre?

Pluz Perú pide comprensión a sus usuarios ante el anuncio de que habrá corte de luz en determinadas zonas de la capital y del primer puerto del Perú el 7 de noviembre. De acuerdo al comunicado, la interrupción será en horarios específicos dependiendo de la intervención para el mantenimiento preventivo que tiene como objetivo seguir brindando un servicio de calidad.

En ese marco, insta a sus usuarios a revisar el cronograma oficial para identificar con tiempo si su vivienda o negocio se encuentra en la lista de las zonas que se verán afectadas con el corte temporal del servicio eléctrico. ¡Toma tus precauciones!

Distritos de Lima y Callao afectados por corte de luz: zonas

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para este fin de semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el sábado 7 de noviembre.

Áreas afectadas en San Martín de Porres

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en asoc. Viv. Paraíso Florido mzs. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, Coop. Viv. Huanaspampa mzs. A, B, J, urb. San Antonio mzs. A, B, C, asoc. Pro. Viv. Los Andes mzs. A, B, C, D, E, G, asoc. Viv. Res. San Francisco mzs. A, B, C, D, E, G, asoc. Viv. Sta. María del Valle mzs. A, G, H, J, K, asoc. Viv. Los Jardines de Sta. Rosa mzs. C, E, F, G, H, K, asoc. Viv. San Juan Salinas mzs. A, B, C, D, E, F, urb. Las Brisas de Sta. Rosa mzs. J, L, M.

En Los Olivos

Asimismo, Pluz Perú precisó qué zonas del distrito de Los Olivos se verán afectados por el corte temporal del servicio eléctrico programado para este sábado, desde las 11:00 a. m. hasta las 12:00. Entre ellos:

Corte de luz: áreas en Los Olivos.

Corte de luz en Ventanilla

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:30 p. m. en A. H. Jaime Yoshiyama mzs. A1, A2, A3, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U Prima, V, W, X, Y, Z, A. H. Jaime Yoshiyama mzs. A3, H, I, N, O, R, S, V, Z Prima 2, 72.

En Puente Piedra

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. Viv. Las Perlas de Puente Piedra mzs. A, B, C, Pro. Viv. Los Sauces mzs. A, B, asoc. Viv. Peq. Prop. Las Cañas mz. A.

Así que si ubicas tu vivienda en la lista de los distritos que se verán afectados por el corte de luz programado para el 7 de noviembre, no dudes en tomar medidas preventivas para aminorar el impacto de no contar con electricidad por determinadas horas.