La Molina: incendio consume edificio multifamiliar que se habría originado por un cortocircuito

16/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio consumió parte de un edificio multifamiliar ubicado en el distrito de La Molina. Según las primeras informaciones, el siniestro se habría originado debido a un cortocircuito.

Incendio reportado en La Molina

La noche de este sábado 16 de agosto se ha reportado un incendio en el distrito de La Molina en un edificio multifamiliar. Para ello, equipos que integran el Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron rápidamente en respuesta al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague hacia otros ambientes del inmueble.

Este incendio afectó los cuatro pisos de una vivienda ubicada en la calle Pablo de Olavide 147, luego de que un cortocircuito en uno de los vehículos estacionados, aparentemente provocado por la llovizna, desencadenara la emergencia y generara una propagación en cadena dentro del edificio multifamiliar. Así lo informó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de La Molina, quien señaló que tres familias resultaron afectadas por el siniestro.

Bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego

Según lo reportado por la página web del institución voluntaria, se requirieron 7 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron hasta el lugar para contener el avance del fuego. Hasta el momento, el siniestro permanece activo ante el reporte de los Bomberos en su plataforma digital. Las autoridades todavía no han informado sobre personas heridas ni sobre las causas que lo originaron.

Reporte de los Bomberos del Perú

¿Qué hacer en caso de un incendio?

Ante una emergencia de este tipo, especialistas en gestión del riesgo recomiendan:

Mantener la calma y evacuar inmediatamente por las rutas de salida más seguras, sin utilizar ascensores. Si el ambiente presenta gran cantidad de humo, es aconsejable desplazarse agachado o gateando y cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo para reducir la inhalación de gases.

por las rutas de salida más seguras, sin utilizar ascensores. Si el ambiente presenta gran cantidad de humo, es aconsejable desplazarse agachado o gateando y cubrir la nariz y la boca con un paño húmedo para reducir la inhalación de gases. También es importante llamar de inmediato a los Bomberos (116) o al servicio de emergencias correspondiente y proporcionar la ubicación exacta del incendio. No se debe intentar regresar al inmueble para recuperar pertenencias, ya que ello incrementa el riesgo de quedar atrapado.

o al servicio de emergencias correspondiente y proporcionar la ubicación exacta del incendio. para recuperar pertenencias, ya que ello incrementa el riesgo de quedar atrapado. Si el fuego es pequeño y existe un extintor adecuado, solo debe utilizarse si la persona sabe manipularlo y cuenta con una vía de escape segura. En caso contrario, lo más recomendable es alejarse del lugar, seguir las instrucciones de las autoridades y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

El incendio registrado en La Molina en un edificio multifamiliar a causa de un cortocircuito evidencia la importancia de actuar con rapidez y coordinación frente a este tipo de emergencias.