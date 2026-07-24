Corte de agua en Lima el 24 y 25 de julio: Conoce los horarios y distritos afectados, según Sedapal

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal confirma que habrá nuevo corte del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima el 24 y 25 de julio. Descubre la lista de las zonas que se verán afectadas y los horarios en que se ejecutará la interrupción.

Motivo del corte de agua, según Sedapal

Miles de vecinos de Lima y Callao deberán tomar precauciones el viernes 24 y sábado 25 de julio debido a un nuevo corte de agua programado por Sedapal. La empresa informó que la suspensión temporal del servicio responde a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y mejoras en la infraestructura de abastecimiento, con el objetivo de garantizar una distribución más eficiente del recurso hídrico.

En ese marco, Sedapal, a través de su canal de difusión de WhatsApp, aconsejó a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en recipientes limpios para aminorar el impacto de no contar con el recurso en sus hogares.

Según el reporte oficial, el corte de agua se realizará en diferentes horarios y afectarán sectores específicos de varios distritos de Lima. Tras el anuncio de la suspensión temporal del servicio, pone a la disposición de todos el número del Aquafono (01) 317-8000 y les recuerda que conforme pasen las horas, la lista de zonas afectadas puede variar.

Corte de agua en Lima: Lista de distritos afectados

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas este viernes 24 de julio:

Sectores afectados en Carabayllo

Áreas donde será el corte de agua.

Otros sectores que se verán afectados desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Carabayllo por la interrupción temporal del servicio de agua potable el 24 de julio serán A.H. Las Delicias, A.H. El Palomar, A.H. Los Rosales, Asoc. Vivienda Familias Viña del Carmen Santa Ana de Carabayllo, Asoc. de Propietarios Villa del Carmen de Carabayllo, Asoc. Vivienda Los Ángeles del Naranjal, Asoc. Vivienda Villa El Carmen, Asoc. Fundo Villa Santa Rosa, Bello Horizonte.

En Lima Cercado

Sectores afectados en Lima Cercado.

En Villa María del Triunfo

Corte de agua en VMT el 24 de julio.

En Lurigancho

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: APV Cruz de Mayo de Carapongo.

hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: APV Cruz de Mayo de Carapongo. Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa. Cuadrante: APV Cruz de Mayo de Carapongo.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Asoc. El Olivar del Portillo - E_Carapongo, Asoc. Parcela Señor de los Milagros.

En San Juan de Lurigancho y Callao

Zonas afectadas sin agua el 24 de julio.

Zonas de Lima y horarios del corte de agua el 25 de julio

Finalmente, Sedapal resaltó que también habrá corte de agua programado par a el sábado 25 de julio, que afectará diversos distritos de Lima, entre ellos:

Sin servicio temporal en Ate

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Santa Raquel 3ra etapa. Cuadrante: Urb. Mayorazgo I, II, III y IV etapa.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I, II y III etapa.

Los usuarios que deseen conocer si su vivienda será afectada por el corte de agua programado para el 24 y 25 de julio, pueden consultar el detalle de los distritos, horarios y motivos de la suspensión a través de los canales oficiales de Sedapal.