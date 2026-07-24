Natalie Vértiz admite que estuvo a punto de terminar con Yaco Eskenazi tras 11 años juntos

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras 11 años juntos, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz atravesaron uno de los momentos más tensos de su relación. La exreina de belleza admitió que la crisis fue tan fuerte que incluso estuvo a punto de terminar la relación con el padre de sus dos hijos.

Natalie y Yaco, peleados en su aniversario

Todo ocurrió durante el décimo aniversario del salón de belleza de Natalie Vértiz. La empresaria llegó acompañada de familiares, amigas e invitados especiales para celebrar el crecimiento de su negocio; sin embargo, su relación con Yaco Eskenazi terminó robándose todas las miradas.

Antes de que el exintegrante de Esto es Guerra apareciera en el evento, Natalie lanzó una divertida advertencia frente a las cámaras de Magaly TV La Firme. "Ahorita llega y le he dicho que si no llega en terno, no entra", comentó entre risas.

Minutos después, Yaco llegó y se sumó a la entrevista. Fue entonces cuando el reportero recordó que ese mismo día la pareja celebraba 11 años de matrimonio. Al intentar calcular cuánto tiempo llevaban juntos, el exconductor respondió: "Más doce, trece creo".

Natalie no tardó en corregirlo. "O sea matrimonio 11, juntos como 12 y medio", aclaró, mientras el periodista bromeaba con que la pregunta había sido una trampa para Yaco.

Aunque el momento comenzó entre carcajadas, la conversación pronto se puso seria. Al ser consultados sobre su aniversario, Yaco contó que habían organizado una velada romántica en un conocido hotel de Lima. "Sí tuvimos una cena romántica. Nos fuimos al Westin para celebrar con mi amor", relató.

Pero Natalie Vértiz soltó la verdad sin muchas vueltas: " Llegamos un poquito peleados , pero el amor pudo más".

Natalie pidió más cariño a Yaco Eskenazi

La exreina de belleza explicó que el problema comenzó porque ambos viven las fechas especiales de manera distinta. Mientras ella esperaba palabras de cariño y reconocimiento, Yaco consideraba que no era necesario realizar una gran celebración cada año.

"El año pasado fueron los 10 años. No vamos a estar celebrando todos los años", señaló Yaco. Su respuesta no terminó de convencer a Natalie, quien confesó que pasó el día esperando un mensaje especial. "Yo soy una princesa, yo sí estuve esperando todo el día mi mensaje", manifestó.

La conductora explicó que su reclamo no estaba relacionado con regalos costosos, sino con los pequeños detalles y con su manera de sentirse querida.

"Es parte de mí, me gustan los detalles siempre y cuando entienda mi lenguaje de amor", indicó. Luego precisó: "El lenguaje de amor que yo tengo es que demuestres que me amas, cuánto me admiras".

Natalie finalmente lanzó el reclamo más directo de la noche: "Pero si tú te expresas tan bonito, ¿Qué te cuesta un par de palabras para la mamá de tus hijos y el amor de tu vida?".

Tras escucharla, Yaco decidió aprovechar las cámaras para reconocer públicamente a su esposa. "Increíble lo que has logrado, eres una empresaria, una capa, una mamá, estoy orgulloso y feliz. Por eso estoy acá", expresó.

Sus palabras ayudaron a relajar el ambiente, aunque Natalie cerró el intercambio con una frase cargada de picardía: "Yo le dije: ya ni siquiera te importo".

Finalmente, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi dejaron atrás la discusión que marcó su aniversario tras 11 años de matrimonio. Aunque la falta de un mensaje especial provocó tensión entre ambos, la pareja conversó, se reconcilió y continuó junta la celebración.