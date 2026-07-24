Pago extraordinario: Policías y militares recibirán compensación este mes de julio

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este mes de julio, se dará un pago extraordinario para los policías y militares, según la aprobación de la Mesa Directiva del Congreso el pasado 9 de julio de este año.

Bonificación extra para polícias y militares

Como una de las últimas medidas tomadas por el gobierno que dejará sus funciones en los próximos días, se aprobó una bonificación extra para los policías y militares a nivel nacional con motivo de reconocimiento por su trabajo.

La Mesa Directiva del Congreso aprobó un pago extraordinario para el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), de las Fuerzas Armadas que será otorgado durante el presente mes de julio de 2026 y beneficiará solamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas en el acuerdo aprobado por el Legislativo.

¿Quiénes se encuentran contemplados para recibir el beneficio del bono extraordinario?

Por medio de un documento en el que se contempla el Acuerdo 193-2025-2026/MESA-CR, el beneficio económico será entregado a los efectivos de la Policía Nacional del Perú, miembros de las Fuerzas Armadas, edecanes y personal de escolta que brindan seguridad en el Congreso de la República.

El beneficio será entregado durante julio de 2026 a los agentes que acrediten al menos dos meses de servicio continuo e ininterrumpido hasta el 15 de julio. En ese sentido, la decisión fue puesta a conocimiento durante la sesión del 9 de julio, encabezada por el Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, junto a los demás integrantes de la Mesa Directiva.

De acuerdo al documento oficial, el beneficio económico busca reconocer el trabajo que realizan los efectivos encargados de salvaguardar las instalaciones del Parlamento, así como a los congresistas, parlamentarios andinos y miembros de la Mesa Directiva, funcionarios públicos de relevancia en el país.

La medida fue sustentada por la División de Seguridad del Congreso, que destacó las funciones del personal en la protección de las instalaciones, congresistas y funcionarios del Poder Legislativo.

El acuerdo también señala que el monto del beneficio será el mismo establecido en anteriores compensaciones extraordinarias previamente al personal de seguridad asignado al Congreso.

Finalmente, el Congreso otorgará un pago extraordinario durante julio de 2026 a policías y militares que cumplan con los requisitos establecidos, como reconocimiento por su labor en la protección de las instalaciones y autoridades del Parlamento. Asimismo, la medida mantiene el mismo monto de compensaciones anteriores y busca valorar el servicio continuo que brinda este personal de seguridad para la institución.