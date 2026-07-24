Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 24 de julio?

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer a tiempo cuál es el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de este viernes 24 de julio te permitirá anticiparte a las variaciones y tomar mejores decisiones que ayuden a cuidar tu poder adquisitivo.

Dólar hoy: Precio y cotización Sunat este 24 de julio

Perú atravesará un importante momento en el ámbito político este viernes: la juramentación de los diputados y senadores electos para el nuevo Congreso Bicameral, a pocos días de la ceremonia de la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta electa de la República del Perú.

Ese panorama no solo mantiene en vilo a la ciudadanía, sino también el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano. Pues bien, el precio del dólar en nuestro país continúa siendo uno de los indicadores económicos más consultados por ciudadanos, empresas e inversionistas.

La amplia aceptación y convertibilidad de esa divisa hacen que sea común que las personas guarden sus ahorros en dólares. Por ello, te revelamos cuál es el precio actual de esa moneda extranjera y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta, de acuerdo a los valores reflejados en el portal oficial de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

VIERNES 24 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este jueves 23 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.398 S/ 3.404

Ten en cuenta que durante los fines de semana, la institución no actualiza su valor los fines de semanas ni feriados. Las cifras precisadas líneas más arriba, reflejan que el precio del dólar presentó una leve variación, en comparación a los días martes 21 y miércoles 22, donde las cotizaciones eran las siguientes:

Martes 21 de julio: Compra a S/3.398 - Venta a S/3.408.

Miércoles 22 de julio: Compra a S/3.393 - Venta a S/3..403.

Tipo de cambio dólar paralelo este viernes

Si piensas realizar alguna operación financiera en la mañana de hoy, debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo.

En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este viernes 24 de julio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.3410.

Cotización del dólar paralelo en casas de cambio en Perú.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

Debes tener también en cuenta que el comportamiento y las fluctuaciones del dólar en nuestro país se ve influenciado por distitos factores que hacen que su valor varíe conforme pasen las horas. Entre ellos:

La oferta y la demanda.

Las políticas económicas de la Reserva Federal (Fed) y las tasas de interés de EE. UU.

y las tasas de interés de EE. UU. Los acontecimientos geopolíticos y económicos internacionales.

Las decisiones del BCRP y las tasas de interés.

Incertidumbre política local.

Es importante tener presente que el tipo de cambio fluctúa durante la jornada, por lo que el valor puede variar dependiendo del momento en que se realice la transacción. En ese marco, te revelamos cuál es el precio del dólar en la mañana de este viernes 24 de julio en el mercado paralelo y según la Sunat.