Asesinan a destacado escritor peruano en Barranco: Su sobrino fue detenido como principal sospechoso

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La literatura peruana se encuentra de luto luego de reportarse el fallecimiento del destacado escritor Juan José Soto Bacigalupo en el distrito de Barranco. De acuerdo a los primeros reportes, el también gestor cultural fue asesinado a puñaladas a tan solo pocos metros de su domicilio.

Escritor peruano fallece tras ataque con arma blanca

El hecho de sangre habría ocurrido a las 3:00 p.m. del último miércoles en exteriores de su vivienda, localizada cerca a la plaza Butters, una zona céntrica del distrito limeño. Allí fue interceptado por un sujeto que utilizó un arma blanca y lo apuñaló causándole heridas mortales.

Los gritos de auxilio emitidos por el poeta alertaron de inmediato a sus vecinos, tras salir de sus hogares hallaron a Soto Bacigalupo gravemente herido y pese a que personal de emergencia acudió para atenderlo solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Hay que mencionar que, la partida del exponente de la poesía nacional ha causado gran consternación y tristeza en el rubro cultural debido que iba a presentar la reedición de su poemario titulado "Palabra sobre los abismos" la noche del jueves con un recital en una popular cafetería barranquina.

Por su parte, los familiares de la víctima se mostraron totalmente afectados y evitaron brindar declaraciones a los medios de comunicación. Por su parte, la plataforma digital cultural Agenda CIX, la cual fue creada por el poeta emitió un sentido mensaje en redes sociales.

"Juan José Soto Bacigalupo ha partido y no tenemos palabras que decir. Solo nos queda agradecer su infinita bondad, la lucidez de su pensamiento, el tesón juvenil con el que emprendía el vuelo y la fuerza de su poesía", se lee en una publicación del medio en Facbook.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Barranco, el escritor Juan José Soto fue asesinado tras recibir múltiples puñaladas frente a su vivienda.



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Su sobrino fue arrestado como principal sospechoso

El sobrino de la víctima, identificado Manuel Valera Soto, fue trasladado a la comisaría del sector al ser sindicado como principal de sospechoso del ataque al literato por lo que fue trasladado a la comisaría del sector.

Hasta la escena del crimen se apersonaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y acordonaron el perímetro de seguridad muy cerca del cuerpo de la víctima. Posteriormente, llegaron los peritos de Criminalística para llevar a cabo las diligencias correspondientes a la ley.

De acuerdo al testimonio de los vecinos es la primera vez que ocurre este tipo de sucesos en esta zona de Barranco en el que el patrullaje del Serenazgo Municipal y de la Policía suele ser frecuente. "Es la primera vez que pasa esto, de lo que vengo viviendo aquí hace dos años es la primera vez", afirmó una residente.

Cabe señalar que, las cámaras de videovigilancia del lugar serán clave para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, este caso permanece en manos de la comisaría de Barranco.

Como vemos, el escritor peruano fue asesinado a puñaladas en exteriores de su domicilio en el distrito de Barranco la tarde del pasado miércoles a tan solo un día de presentar la reedición de una de sus obras literarias. Su sobrino fue arrestado al ser sindicadom como el principal sospechoso.