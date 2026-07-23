Presidente de la AGAP alerta sobre un fenómeno El Niño más intenso y su impacto en el sector agrario

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el reciente informe del ENFEN que advierte sobre un posible fenómeno El Niño de mayor intensidad, Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú (AGAP), alertó sobre el escenario de riesgo que enfrenta el sector agrario y señaló que millones de personas y áreas de cultivo podrían verse afectadas.

Preocupación por informe del ENFEN

Ante el reciente informe del ENFEN, que advierte sobre un posible fenómeno El Niño de fuerte intensidad, el presidente de AGAP, Gabriel Amaro, explicó cuáles son las principales preocupaciones del sector agrario y detalló el impacto que este escenario podría tener en millones de personas y en las áreas de cultivo del país.

"Si ENFEN ha sacado un informe hace poco en Junio y en este informe esta considerando que habrá un Niño "Fuerte" y si nosotros miramos las cifras son terroríficas, más de 8 millones se van a afectar y m´ás de 2 millones y media de hectáreas agrícolas están en condición de riesgo alto", precisó

El titular de AGAP sostuvo que las estimaciones reflejan un escenario de alta vulnerabilidad para diversas regiones del país, debido a la gran cantidad de áreas de cultivo que podrían resultar comprometidas.

"Toda la costa norte, costa sur y sierra sur están afectadas. En Tumbes toda las hectáreas agrícolas, Piura cerca del 80%, La Libertad también, Lambayeque ósea el panorama que nos muestran es terrible", indicó

Alertas desde meses atrás

Las advertencias sobre un posible fenómeno El Niño de gran intensidad no son recientes. Desde hace varios meses, especialistas y gremios del sector agrario venían alertando sobre un escenario de alto riesgo; sin embargo, las proyecciones iniciales de las autoridades diferían de los pronósticos internacionales.

"Si ya sabíamos hace meses que venimos alertando esto y ya las agencias internacionales decían que se venia un "Niño Extraordinario", hasta lo habían apodado el "Niño Godzilla" porque era el más fuerte de los últimos 70 años pero las autoridades aquí eran muy cautas, decían que iba a ser leve, moderado y ahora con este ultimo informe han mostrado la realidad de la crisis que se nos viene... Y el agricultor familiar no tiene las capacidades para sobrellevar un niño como estas características", finalizó

Con este panorama, el sector agrario insiste en que las acciones de prevención deben ejecutarse con urgencia para mitigar los efectos que un fenómeno El Niño de gran magnitud podría ocasionar en las regiones más vulnerables del país.