SMP: PNP captura a presuntos delincuentes y recupera laptops valorizadas en US$ 200 mil

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un operativo de la Policía Nacional frustró el robo de un camión de carga que transportaba laptops valorizadas en casi US$ 200 mil en San Martín de Porres. La intervención permitió detener a dos presuntos implicados en el hecho.

La emboscada detrás del robo

De acuerdo con las investigaciones policiales, el camión trasladaba las computadoras desde el Callao hacia un almacén en Lurín cuando fue interceptado. Más de siete sujetos a bordo de cuatro vehículos bloquearon el paso de la unidad en la avenida Perú, cuando se dirigía hacia la avenida 12 de Octubre.

Al llegar al cruce con el jirón Huancavelica, los sujetos dispararon contra la camioneta del equipo de seguridad privada que acompañaba el traslado de la carga. Posteriormente, uno de los vehículos utilizados en el ataque cerró el paso del camión.

Uno de los delincuentes amenazó al conductor con un arma y lo obligó a abandonar la unidad. Luego, fue trasladado a otro vehículo y permaneció retenido mientras los asaltantes escapaban con la carga.

Persecución terminó con detenidos

Tras la alerta del robo, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Independencia activaron un operativo y realizaron el seguimiento de los presuntos asaltantes. Según las investigaciones policiales, los sujetos fueron perseguidos por varias cuadras.

De acuerdo con la Policía, durante la fuga los delincuentes abandonaron uno de los vehículos utilizados y dejaron libre al conductor del camión, quien no presentó lesiones tras permanecer retenido.

La intervención terminó con un enfrentamiento entre el personal de seguridad privada y los presuntos delincuentes. Finalmente, fueron detenidos Paul Chang, alias "Popeye", y Jefferson Cruces, alias "Loco Chino", señalados por la Policía como presuntos integrantes de la banda Los Malditos Gatilleros.

Ambos quedaron detenidos por su presunta participación en los delitos de secuestro, robo agravado e integración de banda criminal. Durante las diligencias preliminares, los dos sospechosos negaron pertenecer a la organización delictiva.

Recuperaron toda la mercadería

La Policía logró recuperar el camión junto con todas las laptops. Asimismo, fueron incautados dos vehículos que presuntamente habrían sido empleados en el robo y dos celulares que serán analizados como parte de las diligencias del caso.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Lima Norte, coronel PNP Jesús Talla, confirmó que el conductor fue rescatado sin lesiones y que la mercadería permaneció intacta tras el operativo.

La PNP frustró el millonario robo y logró capturar a los presuntos cabecillas,, además de recuperar las laptops valorizadas en US$ 200 mil. Las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer el caso y determinar la situación legal de los detenidos.