Fiestas Patrias: Prepararán la mazamorra morada más grande de Lima en el Jockey Plaza este 28 de Julio

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Fiestas Patrias representan una ocasión para celebrar la identidad peruana y reencontrarse con las tradiciones, la gastronomía y la cultura que unen al país. En ese marco, Jockey Plaza ha preparado una programación especial para sus visitantes.

Como parte de las actividades, la reconocida chef Sandra Plevisani elaborará en vivo una impresionante mazamorra gigante, una de las principales atracciones de esta celebración por Fiestas Patrias.

Fiestas Patrias en el Jockey Plaza

La actividad se realizará el próximo 28 de julio, desde las 5:00 p.m., donde los asistentes podrán participar de la preparación de este tradicional postre peruano y disfrutar de 2,900 degustaciones gratuitas.

La preparación alcanzará los 700 litros, convirtiéndose en la más grande organizada hasta la fecha en la capital peruana. La iniciativa tiene como objetivo rendir homenaje a uno de los postres más emblemáticos del país, reuniendo a la comunidad en torno a la tradición y el sabor nacional.

Asimismo, el 29 de julio, desde las 5:00 p.m., se realizará un colorido pasacalle con danzas representativas de la costa, sierra y selva, a cargo de la agrupación Así es mi Perú, llevando música, baile y tradición a lo largo del recorrido por el mall.

Sandra Plevisani liderará la actividad

La reconocida chef Sandra Plevisani será la encargada de preparar y dirigir la preparación de la mazamorra gigante. Mediante un video difundido en las redes sociales del Jockey Plaza, invitó al público a participar de la actividad.

"Vamos a preparar la mazamorra morada más grande de Lima. Yo les voy a dar mis tips, mis recomendaciones, todo lo que pueda para que les quede increíble. Y lo más bonito es que después la vamos a compartir entre todos. Los espero para compartir una tarde de mucho sabor, mucho orgullo y de tradiciones de todo lo nuestro", señaló la chef

La iniciativa busca destacar la mazamorra morada como uno de los postres más emblemáticos del Perú. Además, las degustaciones permitirán que familias y turistas disfruten de una jornada dedicada a celebrar la identidad peruana.

Como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias, el Jockey Plaza ha preparado una programación especial con actividades que incluyen música, danzas y diversas expresiones culturales de distintas regiones del país.

Con esta programación, el centro comercial reafirma su compromiso por crear espacios de encuentro que celebren la identidad peruana, ofreciendo experiencias memorables para toda la familia, durante una de las fechas más importantes del calendario nacional.