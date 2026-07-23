Corte de luz en Lima y Callao el 24 de julio: ¿Qué distritos se verán afectados por más de 8 horas?

23/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Perú informó que realizará corte de luz en diversos distritos de Lima y el Callao el 24 de julio. Descubre las zonas exactas en que se aplicará la medida y los horarios de la interrupción del servicio.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

Pluz Perú informó que el viernes 24 de julio se realizará un corte de luz programado en diversos distritos de Lima y el Callao debido a trabajos de mantenimiento preventivo que ejecutarán con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad y mejorar la infraestructura eléctrica.

En ese marco, instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de la restricción del servicio. Asimismo, en su comunicado compartido en su página oficial, detalló que la suspensión del suministro será temporal y que el servicio se restablecerá de manera progresiva una vez culminadas las labores.

Se aconseja revisar a tiempo el cronograma en el que se detalan los sectores exactos donde se realizará la interrupción de la electricidad, así como los horarios.

Distritos afectados por corte de luz: Zonas y horarios

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú, para tomar tus precauciones desde ya. A continuación te detallamos qué distritos de Lima y Callao se verán afectados este viernes 24 de julio:

En el Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Contralmirante Mora cdras. 2, 3, Barrio Fiscal N° 1, Barrio Fiscal N° 3, Jr. Huáscar cdras. 2, 3, calle 2da cdra. 4, 5, calle 3ra cdras. 7, 8, calle 7MA cdra. 1, 2, Av. Contralmirante Mora cdras. 2, 3.

Sin luz en Lima Cercado

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Av. 28 de Julio cdras. 25, 26, 27, Jr. Antonio Bazo cdras. 2, 3, Jr. Antonio Raymondi cdra. 14, Jr. Mcal. Agustín Gamarra cdras. 2, 3, Jr. García Naranjo cdras. 14, 15, 16, Jr. Huánuco cdras. 11, 12, 13, Jr. Feliciano de La Vega cdra. 27.

En Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. La Planicie Mzs. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.

Áreas afectadas en Santa Rosa / Ancón

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Carretera Panamericana Norte km 42, Av. Panamericana Norte cdra. 40, Asoc. Fam. Pampas de Ancón Mz. 1, Asoc. Peq. Prod. Pecuarios Mz. J2, Pro. Viv. Las Codornices Mz. A.

Recomendaciones ante el corte de luz

Quedarse a oscuras es un reto, pero con un poco de orden se puede pasar el momento. Aquí una guía rápida para sobrevivir al corte de luz programado para el 24 de julio:

Desconecta los electrodomésticos: Si la luz vuelve con un pico de tensión, podría quemar tu refrigerador o computadora.

Evita el uso de velas: Opta mejor por el uso de linternas o luces LED.

No abras la refrigeradora.

Ahorra batería: Pon tu celular en modo "ahorro de energía".

Así que si tenías pensado en hacer trabajo remoto en casa el 24 de julio, lo aconsejable sería que revises primero si te quedarás sin luz. Pues bien, Pluz Perú anunció que habrá corte temporal del servicio eléctrico y afectará al menos cinco distritos de Lima y Callao por más de ocho horas.