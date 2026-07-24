Nuevo Chimbote: Dos suboficiales son detenidos por presunta extorsión a vendedores de gas

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Dos suboficiales de la Policía Nacional fueron detenidos por su presunta participación en actos de extorsión contra vendedores de gas en Nuevo Chimbote, provincia del Santa, en Áncash. La intervención estuvo a cargo de la Policía Anticorrupción, en cumplimiento de una orden judicial.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por un vendedor de gas de 26 años, quien aseguró que ambos policías llegaron a su vivienda acompañados del abogado Alejandro Escajadillo Díaz, quien presuntamente se hizo pasar por un representante del Ministerio Público.

Intimidan a vendedor de gas

Los suboficiales habrían amenazado al comerciante con la suma de S/ 5,000 para no trasladarlo a la comisaría por una supuesta venta ilegal de balones de gas. el denunciante tambien señaló que en medio de la intervención, desaparecieron dos balones de gas y un canguro con s/ 1,050.

La identidad de los suboficiales detenidos

Los recluidos fueron identificados como el Suboficial de 1ra PNP, Junior Hulmer Asencios Benancio (44 años) quien presta servicio en la USE PNP Chimbote y el Suboficial de 2da PNP, Antoni Gabriel Solis Morillo (30 años) de la Comisaría de Alto Perú en Nuevo Chimbote.

En la vivienda donde fue capturado el suboficial de segunda PNP Antoni Gabriel Solís Morillo (30), las autoridades encontraron dos balones de gas que, presuntamente, habrían sido robados del domicilio de la víctima. Ambos cilindros fueron incautados y serán incorporados, junto con otros documentos, como parte de las diligencias de investigación.

Intervención a suboficiales acusados y balones de gas hurtados

Serían parte de banda criminal

Según la investigación del Ministerio Público, ambos suboficiales serían presuntos miembros de la organización criminal 'Los Impostores de la Justicia', la cual presuntamente se dedicaba a extorsionar a comerciantes de gas, exigiéndoles pagos a cambio de no trasladarlos a una comisaría.

Los agraviados eran obligados a efectuar transferencias bancarias de hasta S/ 5.000 a una cuenta registrada a nombre de un ciudadano venezolano.

En Nuevo Chimbote se dio la captura de dos suboficiales de la PNP que supuestamente habróan realizado actos de extorsión contra vendedor de gas. Comerciante de 26 años afirma que los policías lo intimidaron junto a un abogado que se hizo pasar por funcionario del Ministerio Público. Le exigiríanel monto de S/ 5,000 para no deterlo por una presunta venta ilegal de balones de gas, y, durante la intervención, le hurtaron dos balones de gas.