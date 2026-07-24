Trujillo: Rescatan a perritos que estaban desnutridos y abandonados en la urbanización Santa María

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Trujillo, vecinos han denunciado un presunto abandono y maltrato de perritos en el interior de una vivienda localizada en la urbanización Santa María. Este hecho ha causado indignación total en la zona hasta tal punto de buscar la manera de poder ayudar a fin de poner a buen recaudo a los animales.

Perritos estaban desnutridos y abandonados en Trujillo

Cabe señalar que de acuerdo al testimonio de los residentes en dicho domicilio ubicado en la calle Sayri Túpac un total de 11 canes habrían permanecido sin acceso a agua ni alimento y en condiciones que ponían en riesgo su salud.

De acuerdo a las imágenes difundidas en diversas redes sociales se pueden observar a los animales habitando en condiciones insalubres y con evidentes signos de desnutrición. Se encontraban en un espacio reducido del inmueble, rodeados de recipientes vacíos y sin acceso adecuado a agua o algún tipo de alimento.

Vale señalar que, las personas que solicitaban el rescate aseguraban que estas mascotas pasaban gran parte del tiempo solos y que sus dueños tan solo se hacían presentes de manera esporádica por lo que los dejaban completamente desprotegidos y desatendidos.

Por tal motivo, los moradores solicitaron apoyo de las autoridades para ponerlos a buen recaudo y a su vez realizaron un llamado a las instituciones de protección animal para que también puedan sumarse a dicha causa para brindarles atención veterinaria y así poder garantizar su bienestar.

Perritos son rescatados tras difundirse el caso

Respecto al avance de este caso, un informe de ATV Noticias evidenció que tras la viralización de las imágenes que mostraban la situación en la que se hallaban estos perritos, rescatistas y ciudadanos llegaron hasta el hogar para poder retirarlos con el propósito de auxiliarlos.

Tras ello los señores Jorge y Joselyn que se percataron del estado de los canes decidieron acoger a dos de ellos, porque si bien tienen su dueña, esta no les estaba brindando la protección adecuada a los canes.

El señor refirió que le dio pena ver a los animales en el estado en que se encontraban por lo que decidió ayudar a uno de ellos y adoptarlo, mientras que la señora reveló que tras acudir al veterinario se reveló que el can presentó signos de desnutrición, posible anemia y deshidratación.

En conclusión, unos perritos que se encontraban abandonados y desnutridos en una vivienda en la urbanización Santa María, en Trujillo, fueron rescatados por residentes de la zona tras conocer la situación que atravesaban.