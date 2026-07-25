Corte de AGUA en Lima el 27 de julio: Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción del servicio

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal anuncia corte de agua programado para el lunes 27 de julio. Descubre qué distritos de Lima se verán afectados con la interrupción temporal del servicio y en qué horario se ejecutará la medida.

Corte de agua: Motivo y cronograma de suspensión

Si tenías pensado hacer uso del agua potable el lunes 27 de julio, debes tener en cuenta el último reporte de Sedapal. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal precisó que tiene programado para ese día la interrupción temporal del servicio que responde a los trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

Según precisa esta institución, las labores técnicas están destinadas a mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento y evitar futuras averías en el suministro. Asimismo, recuerda a la ciudadanía que los horarios del corte dependerán de cada distrito y del tipo de intervención que se realizará.

Por ello, insta a los usuarios revisar si su zona se encuentra dentro del cronograma y almacenar únicamente el agua necesaria para cubrir las necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión programada en Lima.

Distritos de Lima afectados por corte de agua

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. Para tomar precauciones desde ya, te revelamos la lista de las zonas afectadas el lunes 27 de julio, según precisa la empresa estatal hasta el cierre de esta nota de Exitosa:

Sin agua en Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Álamos, A.H. Las Lomas, A.H. El Mirador del Paraíso II, A.H. Villa del Paraíso, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampliación del Paraíso, A.H. Fortaleza del Paraíso, A.H. Jardines del Paraíso, A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso, A.H. Las Flores del Paraíso.

hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Álamos, A.H. Las Lomas, A.H. El Mirador del Paraíso II, A.H. Villa del Paraíso, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampliación del Paraíso, A.H. Fortaleza del Paraíso, A.H. Jardines del Paraíso, A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso, A.H. Las Flores del Paraíso. Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en P.J. San Gabriel sector Vallecito Alto. R-Paraíso I: A.H. Las Rocas de La Paz, A.H. El Paraíso Mzs. G1 y H1, Asociación de Vivienda La Granja. R-Jardines del Paraíso: A.H. Los Álamos, A.H. Las Lomas, A.H. El Mirador del Paraíso II, A.H. Villa del Paraíso, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Señor de Los Milagros del Paraíso, A.H. Ampli. del Paraíso, A.H. Fortaleza del Paraíso, A.H. Jardines del Paraíso, A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso, A.H. Las Flores del Paraíso.

en P.J. San Gabriel sector Vallecito Alto. R-Paraíso I: A.H. Las Rocas de La Paz, A.H. El Paraíso Mzs. G1 y H1, Asociación de Vivienda La Granja. R-Jardines del Paraíso: A.H. Los Álamos, A.H. Las Lomas, A.H. El Mirador del Paraíso II, A.H. Villa del Paraíso, A.H. Virgen de Guadalupe, A.H. Señor de Los Milagros del Paraíso, A.H. Ampli. del Paraíso, A.H. Fortaleza del Paraíso, A.H. Jardines del Paraíso, A.H. Sector Las Cumbres del Paraíso, A.H. Las Flores del Paraíso. Motivo del corte de agua: Limpieza de reservorio.

Recomendaciones ante el corte de agua

Ante un corte programado, Sedapal aconseja almacenar agua únicamente en recipientes limpios y con tapa, priorizar su uso para consumo humano e higiene, evitar lavar vehículos o veredas durante esos días y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la empresa.

Además, pone a la disposición de sus usuarios, el número del Aquafono (01) 317-8000 para atender consultas por servicio, recibos de pago, falta de agua, temas operativos o en caso el servicio no se vea restablecido en el horario programado.

Es así como Sedapal revela qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el lunes 27 de julio. Se aconseja tomar medida preventivas desde ya.