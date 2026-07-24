Corte de LUZ en Lima y Callao el 24 y 25 de julio: Estos distritos se verán afectados con la suspensión temporal

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Diversos distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el viernes 24 y sábado 25 de julio, según el último reporte de Pluz Perú. Descubre cuáles serán las zonas afectadas y el horario de la suspensión temporal del servicio.

Corte de luz: Motivo de suspensión temporal del servicio

Pluz Perú reveló, a través de su página web, que el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento preventivo con el objetivo de garantizar un suministro más seguro y eficiente. Por ello, la empresa instó a los usuarios a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de quedarse sin luz por determinadas horas.

Asimismo, aconsejó desconectar los equipos eléctricos más sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. De acuerdo con la empresa, estas interrupciones son necesarias para ejecutar labores técnicas que permitan reforzar la red de distribución eléctrica y reducir el riesgo de fallas inesperadas.

Distritos afectados por corte de luz el 24 de julio

Los cortes se realizarán en diferentes horarios y afectarán sectores específicos de diversos distritos de Lima y el Callao. Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú, para tomar tus precauciones desde ya.

continuación te detallamos qué sectores se verán afectados este viernes 24 de julio:

Áreas afectadas en Santa Rosa / Ancón

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Carretera Panamericana Norte km 42, Av. Panamericana Norte cdra. 40, Asoc. Fam. Pampas de Ancón Mz. 1, Asoc. Peq. Prod. Pecuarios Mz. J2, Pro. Viv. Las Codornices Mz. A.

Sin luz en Carabayllo

Desde las 9:30 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Urb. La Planicie Mzs. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.

En Lima Cercado

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en Av. 28 de Julio cdras. 25, 26, 27, Jr. Antonio Bazo cdras. 2, 3, Jr. Antonio Raymondi cdra. 14, Jr. Mcal. Agustín Gamarra cdras. 2, 3, Jr. García Naranjo cdras. 14, 15, 16, Jr. Huánuco cdras. 11, 12, 13, Jr. Feliciano de La Vega cdra. 27.

En el Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Av. Contralmirante Mora cdras. 2, 3, Barrio Fiscal N° 1, Barrio Fiscal N° 3, Jr. Huáscar cdras. 2, 3, calle 2da cdra. 4, 5, calle 3ra cdras. 7, 8, calle 7MA cdra. 1, 2, Av. Contralmirante Mora cdras. 2, 3.

Zonas de Lima y Callao sin electricidad el 25 de julio

Los horarios de suspensión variarán según el distrito y el sector intervenido, por lo que también te revelamos qué zonas se quedarán sin electricidad el sábado 25 de julio:

En el Callao

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Rinconada de Pando Mzs. A, B, C, D, E, F, R, S, S1, A.H. Lomas de Pando Mzs. A, B, Asoc. Viv. San Marcos Mz. R.

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en Asoc. Viv. San Pedro Torre Blanca Mzs. A, B, C, Asoc. Biohuerto Torre Blanca Alta Mzs. A, B, C, D, E, Asoc. Agropecuaria Torreblanca Alta Mzs. B, C, D, E, Asoc. Prop. Brisas de Naranjal II Etp. Mz. C, Asoc. Los Portales San Antonio Punchauca Parcela 19 Mz. C.

Pluz Perú reveló la lista de distritos de Lima y Callao que se verán afectados con el corte de luz programado para el viernes 24 y sábado 25 de julio para que los vecinos de esos sectores tomen sus precauciones desde ya.