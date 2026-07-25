Lionel Messi y el costoso regalo que entregó a los jugadores de la Selección Argentina

25/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi no solo ejerce como capitán dentro de la cancha, sino que también suele tener llamativos gestos con sus compañeros de la Selección Argentina. Esta vez, se conoció el costoso regalo que entregó al plantel luego de su paso por el Mundial 2026.

Messi y el regalo a sus compañeros

La intimidad de la Selección Argentina volvió a quedar al descubierto, aunque esta vez no por una polémica o una discusión dentro del vestuario.

Todo ocurrió luego de que Kelci Rose, pareja del defensor Marcos Senesi, publicara un video en su cuenta de TikTok y mostrara el exclusivo obsequio que Lionel Messi les entregó a los integrantes del equipo nacional.

En las imágenes, la joven inglesa realizó una especie de unboxing de un bolso personalizado con el nombre del futbolista del Bournemouth. Al abrirlo, reveló que en su interior se encontraba un completo set para tomar mate, preparado especialmente para cada miembro del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

El lujoso kit incluía un termo Stanley de tono dorado, un mate y los accesorios necesarios para preparar la tradicional infusión argentina. Aunque el objeto llamó la atención por su apariencia similar al oro, no se ha informado que esté fabricado con este metal.

"Es un mate que Messi les regaló a todos los jugadores", contó Kelci Rose mientras enseñaba cada una de las piezas ante la cámara. El bolso, además, llevaba el nombre de Senesi, lo que confirmó que los obsequios fueron diseñados de manera personalizada.

Senesi confió su regalo a su novia

Durante la grabación, Kelci también explicó que Marcos Senesi le había encargado guardar y trasladar cuidadosamente el regalo antes de viajar hacia Miami. Al parecer, el defensor argentino no quería correr ningún riesgo con el exclusivo recuerdo recibido durante la concentración mundialista.

"Marcos me lo dio para mantenerlo guardado y para llevarlo. También me dio yerba por si quiero tomar", relató Kelci Rose, quien se mostró bastante entusiasmada con la posibilidad de sumarse a una de las costumbres más representativas de Argentina.

La joven incluso protagonizó un divertido momento cuando intentó explicar para qué servía la bombilla. Al no recordar el nombre exacto del accesorio, expresó entre risas: "No sé cómo se llama, diría que es una pajita, pero no es pajita".

El video rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja, quienes pudieron conocer un detalle que hasta ese momento se había mantenido dentro de la convivencia privada de la selección.

De esta manera, se confirmó que Lionel Messi entregó a los jugadores de la Selección Argentina un costoso regalo que incluía un set de mate personalizado, compuesto por un termo Stanley de tono dorado, un mate y diversos accesorios.