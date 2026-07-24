Día Nacional del Pisco: producción creció 24,28% en los primeros meses del 2026

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día Nacional del Pisco, celebrado cada cuarto domingo de julio, el IEES de la SNI informó que la producción de esta bebida alcanzó 3,345,416.89 litros entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 24,28% frente al mismo periodo del 2025.

Mayo marca récord

Según datos de Produce, el IEES informó que mayo de 2026 registró la mayor producción de pisco del año, con 969,706.51 litros, siendo el único mes en superar los 900 mil litros.

Esta cifra representó un incremento cercano al doble frente a mayo de 2025, cuando se alcanzaron 505,605.15 litros.

El repunte registrado desde marzo permitió que la producción acumulada entre enero y mayo cierre con un crecimiento positivo, pese al menor desempeño de los primeros meses del año.

Primer semestre fue negativo

En cuanto a las exportaciones, el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI informó que, durante los primeros seis meses de 2026, los envíos de pisco al mercado internacional registraron una disminución tanto en su valor FOB (free on board) como en la cantidad exportada.

Con base a los datos obtenidos de la página web de Sunat-Aduanas, el Comité especifica que los envíos de Pisco sumaron 3,72 millones de dólares, lo que representa una disminución de 23.68% respecto a los 4,87 millones de dólares alcanzados en el mismo periodo del 2025.

En cuanto a los envíos de pisco al exterior disminuyeron 24,6%, al pasar de 602,270 litros a 453,978 litros durante el primer semestre del año. Esta caída estuvo relacionada con menores despachos hacia mercados importantes como Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón.

El pisco es tradición

En diálogo con Exitosa, Carmen Robatty de Moquillaza, presidenta del Comité de Pisco de Adex, resaltó la importancia de valorar esta bebida como parte del patrimonio peruano, destacando la historia, tradición y el esfuerzo conjunto de quienes forman parte de su producción y desarrollo.

"Deben tomar en cuenta que el pisco es un legado, una tradición, es el resultado de más de 400 años de historia y además que celebra el trabajo de los productores, agricultores y además de todas las entidades gubernamentales que forman parte del ecosistema del pisco", señaló

Asimismo, la presidenta destacó que el crecimiento y posicionamiento del pisco peruano en el mercado nacional e internacional es resultado del trabajo articulado entre productores, agricultores e instituciones vinculadas al sector, quienes mantienen vigente una tradición que forma parte de la identidad del país y puedan celebrar el Dia Nacional del Pisco.