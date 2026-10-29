Peruano sobrevivió a mortal choque de trenes en España y ayudó a rescatar a pasajeros heridos: "Recuerdo volar por los aires"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque de dos trenes de alta velocidad en España dejó una escena de devastación y decenas de víctimas. Entre los sobrevivientes se encuentra Josimar Medina, un peruano de 31 años, natural de Chiclayo, quien viajaba como turista junto a su pareja, la brasileña Vitoria Maia, cuando ocurrió la tragedia ferroviaria.

Peruano recordó los dramáticos momentos del accidente

Según informó el medio británico The Guardian, el ciudadano peruano relató los instantes de terror que experimentó durante el accidente, en el que los pasajeros fueron sacudidos violentamente por la colisión.

"Recuerdo volar por los aires y buscar a mi novia, que también salía disparada por el aire", contó Medina, al describir la desesperación que sintió mientras intentaba localizar a su pareja en medio del caos.

Después de caer al suelo, el peruano miró a su alrededor y comprendió la gravedad de lo ocurrido. Tanto él como Maia habían logrado sobrevivir, aunque todavía estaban conmocionados por la magnitud del impacto y las escenas que encontraron tras el siniestro.

El sobreviviente también describió las condiciones en las que quedaron algunos pasajeros y calificó lo sucedido como una experiencia marcada por imágenes muy fuertes. La tragedia dejó numerosos heridos y generó una inmediata movilización de los servicios de emergencia para atender a las personas afectadas.

De acuerdo con The Guardian, Medina y su novia viajaban en el séptimo vagón de un tren estatal de Renfe , que terminó involucrado en la colisión con una unidad de la compañía privada Iryo.

Josimar Medina ayudó a los pasajeros heridos

Pese a la conmoción provocada por el accidente, el ciudadano peruano decidió ayudar a otras personas que necesitaban asistencia. Luego de conseguir salir del vagón, tanto él como su pareja colaboraron con los pasajeros heridos mientras esperaban la llegada de los equipos de emergencia.

Las imágenes difundidas por The Guardian mostraron a Medina con una camiseta manchada de sangre, correspondiente a una de las personas a las que había auxiliado durante los momentos posteriores al choque.

El chiclayano permaneció en la zona mientras llegaban los equipos médicos y los agentes de la Guardia Civil española, quienes participaron en las labores de atención y asistencia a las víctimas.

El medio británico también precisó que la ubicación de la pareja dentro del tren pudo haber influido en sus posibilidades de sobrevivir , pues ambos se encontraban en el séptimo vagón y no en una posición más adelantada.

El accidente se produjo en una línea ferroviaria que conecta Madrid con el sur de España, a unos 150 kilómetros de la capital, y se convirtió en una nueva tragedia para el sistema ferroviario del país europeo.

El testimonio de Josimar Medina refleja tanto el impacto humano de la tragedia como la solidaridad que surgió en medio de la emergencia. El peruano logró sobrevivir junto a su pareja y, pese a la conmoción, ayudó a otros pasajeros mientras llegaban los equipos de rescate.