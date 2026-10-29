Cienciano asegura a Carlos Garcés para la temporada 2027 tras su triplete ante Atlético Grau en el Clausura

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Cienciano del Cusco confirmó oficialmente la renovación de contrato del delantero ecuatoriano Carlos Garcés para la temporada 2027 de la Liga 1 Te Apuesto. El anuncio de la institución cusqueña se produjo inmediatamente después de la victoria por 3-0 frente a Atlético Grau en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, correspondiente a la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Rendimiento deportivo y anuncio oficial de la institución cusqueña

La directiva del club imperial utilizó sus plataformas digitales oficiales para dar a conocer el acuerdo alcanzado con el futbolista sudamericano para la continuidad de su vínculo profesional. La publicación confirmó el compromiso de mantener al referente ofensivo en el plantel principal durante el próximo ciclo competitivo.

"¡Seguimos juntos! Anunciamos la renovación de Carlos Garcés para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta", indicó el elenco cusqueño a través de sus canales oficiales.

¡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦, «𝗚𝗢𝗟𝗘𝗔𝗗𝗢𝗥»! 🔝🔥🇪🇨 Anunciamos la renovación de Carlos Garcés para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta. ¡Vamos por ese récord, «Carlitos»! ❤️⚽️ https://t.co/saJJJkWf8g — Club Cienciano (@Club_Cienciano) October 29, 2026

Posteriormente, el jugador manifestó su satisfacción por la extensión contractual tras finalizar las acciones en el recinto cusqueño. El atacante valoró la recepción del público y la confianza brindada por la dirigencia desde su llegada a la institución para afrontar las competencias locales e internacionales.

El rendimiento del delantero ecuatoriano en el presente Torneo Clausura 2026 registra un acumulado de 18 anotaciones en la temporada. Dicha cifra lo ubica en la parte superior de la tabla de goleo individual de la Liga 1 Te Apuesto, compartiendo el liderato junto al futbolista Eryc Castillo del club Alianza Lima.

Estadísticas del jugador y programación de la fecha 14 de la Liga 1

El registro anotador del atacante en el campeonato nacional refleja una variedad de recursos en la definición dentro del área rival. De los 18 tantos convertidos durante el año, diez se concretaron mediante remates de cabeza, siete a través de disparos con el pie y uno por la vía de la pena máxima.

El triunfo de la escuadra dirigida por Horacio Melgarejo marca el inicio del desarrollo de la fecha 14 del segundo torneo del año. La jornada futbolística prosigue con los encuentros programados en distintas plazas del país, incluyendo los choques entre Los Chankas ante Cusco FC en Andahuaylas y Sporting Cristal frente a Alianza Lima en la ciudad de Lima.

La programación de la fecha se completará con los cotejos entre FBC Melgar contra Comerciantes Unidos en Arequipa y el enfrentamiento de Universitario de Deportes ante Sport Boys en el Estadio Monumental. Las instituciones buscan sumar puntos decisivos en la tabla acumulada para la clasificación a certámenes continentales.

En ese sentido, Cienciano asegurará la permanencia de su principal referente de ataque con miras a la conformación de su plantel profesional para la temporada 2027.