Corte de AGUA en Lima el 30 de septiembre: lista de distritos sin servicio temporal, según Sedapal

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Tu zona se quedará sin agua? Conoce qué distritos de Lima se verán afectados con el corte temporal del servicio programado para el 30 de septiembre, según el último reporte de Sedapal.

¿Habrá corte de agua en Lima el 30 de septiembre?

Sedapal ha programado la interrupción temporal del servicio de agua potable en distintos sectores de la capital para este miércoles 30 de septiembre.

De acuerdo a su último reporte compartido en su canal de difusión de WhatsApp, la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para seguir optimizando la infraestructura de abastecimiento.

Las labores se realizarán durante determinadas horas y afectarán zonas específicas, por lo que se aconseja revisar detenidamente el cronograma para verificar si su vivienda se verá afectada con el corte o no. Asimismo, se recomienda almacenar el recurso hídrico con anticipación.

Sedapal anuncia corte de agua en Lima: ¿en qué distritos?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 30 de septiembre:

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 p. m. en urb. Las Flores 78.

En Lima Cercado

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00p.m. en P. J. Los Ángeles, P. J. Mirones Bajo, P. J. Mirones Bajos, P. J. Ricardo Palma, urb. Reynoso. Cuadrante: av. José Olaya, Río Rímac, av. Universitaria, av. Enroque Meiggs y todas las calles interiores a este cuadrante.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 6:00 p. m. en av. Néstor Gambetta, av. Carlos Izaguirre, av. Alejandro Bertello, límite distrital del Callao y av. Santa Josefina.

En Villa María del Triunfo

Corte de agua en VMT.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Villa Mercedes, P. J. 28 de Julio, A. H. 5 Estrellas Chavarría, A. H. Cerro El Pacífico Los Ladrilleros, A. H. 6 de Noviembre, Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores Municipales, A. H. Mártires del Sutep, A. H. Los Ángeles, asoc. Las Vegas, A. H. Juan Pablo II Peregrino, A. H. Las Mercedes, A. H. Santa Cruz, A.H. Sarita Colonia, P. J. Virgen de las Mercedes.

Sedapal recomienda que los usuarios de las zonas afectadas en Lima adopten medidas preventivas antes del inicio del corte de agua programado para el miércoles 30 de septiembre.