Fenómeno El Niño en Perú se asemeja al de 1997-1998: "Hay un calentamiento del mar mucho más profundo"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno El Niño que actualmente presenta condiciones frente a la costa peruana muestra algunas similitudes con el evento registrado durante los años 1997 y 1998, considerado uno de los episodios más intensos por el calentamiento del mar.

Fenómeno El Niño en Perú se asemeja al ocurrido en 1997 y 1998

Según detalló la especialista, Rina Gabriel, vocera del Enfen, en diálogo con Exitosa, al referirse a las características que viene mostrando el calentamiento del océano, una de las principales particularidades de la situación actual es que el incremento de la temperatura del mar no se limita a la superficie, sino que se extiende a una mayor profundidad.

"El desarrollo se viene dando muy rápido de este calentamiento, se asemeja al evento 97, 98. No solamente el calentamiento en la superficie del mar, como usualmente se presenta o se visualiza en las fechas, sino hay un calentamiento en el mar muy profundizado", señaló Rina Gabriel.

Calentamiento alcanza mayor profundidad

La vocera del Enfen explicó que durante el fenómeno El Niño de 1997-1998, las aguas del mar peruano llegaron a presentar temperaturas elevadas hasta aproximadamente 150 o 200 metros de profundidad. Sin embargo, las condiciones actuales muestran un calentamiento que alcanza una profundidad mayor.

"En este caso particular, el calentamiento del mar está más profundo, hasta 300 metros", sostuvo la especialista durante su entrevista con Exitosa.

De acuerdo con su explicación, la profundidad que ha alcanzado el calentamiento resulta relevante debido al tiempo que podría tomar la disipación de estas temperaturas.

Asimismo, precisó que esta característica es uno de los factores considerados para proyectar la permanencia del evento climático durante los próximos meses. En ese sentido, señaló que el fenómeno El Niño podría extenderse hasta el otoño, es decir, aproximadamente hasta el mes de mayo.

Evento podría prolongarse hasta mayo

La especialista remarcó que el comportamiento actual del océano viene desarrollándose con rapidez y que el calentamiento profundo constituye uno de los elementos que diferencian las condiciones actuales de un incremento de temperatura únicamente superficial.

Por ello, el monitoreo de la temperatura del mar y de las condiciones atmosféricas continuará siendo relevante para determinar la evolución del fenómeno en los próximos meses.

Finalmente, el Enfen mantiene el seguimiento de las condiciones del calentamiento del mar y la atmósfera para evaluar los posibles cambios asociados al fenómeno El Niño en Perú y actualizar sus proyecciones conforme avance el evento climático.