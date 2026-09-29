Futbolista sorprende al anunciar que será padre por primera vez junto a influencer: "La familia crece"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Marco Asensio y Lavinia Leonhard viven una nueva etapa en su relación. El futbolista del Fenerbahçe sorprendió este lunes 28 de setiembre al contar que será padre por primera vez junto a la influencer, con quien protagonizó una romántica celebración.

Futbolista Marco Asensio revela que será padre

El futbolista español aprovechó una fecha especial para hacer el anuncio. Marco Asensio celebró el cumpleaños de Lavinia Leonhard con una cena romántica cerca de un muelle, donde ambos disfrutaron de una bella puesta de sol.

Pero ojo, porque lo que tenía toda la pinta de ser una clásica celebración cumpleañera, terminó dando un tremendo giro para convertirse en una noche mil veces más especial.

Tal como se ve en el video que el pelotero de 30 años colgó en su cuenta de Instagram, un mesero se acerca a la mesa de la parejita para llevarles una torta de crema que decía "Baby".

La sorpresa no quedó ahí, pues ambos prepararon una particular forma de revelar el sexo de su futuro hijo. Asensio y Leonhard colocaron sus copas y descubrieron el interior de una tarta de color azul, confirmando que esperan un bebé varón.

La noticia provocó una evidente emoción en ambos, quienes se abrazaron y se dieron un beso para celebrar que pronto tendrán un hijo.

Tras enterarse del sexo de su bebé, Lavinia fue sorprendida con un un ramo de flores blancas, amarillas y celestes para seguir con la celebración. La pareja continuó con la cena hasta la noche y también mostró algunas fotos de la ecografía de su pequeño.

"La familia crece", escribió Marco Asensio junto al video, dejando así constancia de la nueva etapa que está por comenzar junto a la influencer.

Excompañeros del Real Madrid lo felicitan

La noticia rápidamente llamó la atención de sus seguidores y también de varios conocidos del futbolista español. Algunos de sus excompañeros del Real Madrid, club en el que permaneció durante siete temporadas, no tardaron en felicitarlo por la llegada de su primer hijo.

"¡Ohhh un mini pisha, bro!", comentó Isco Alarcón, mientras que Lucas Vásquez escribió: "Muelitas en camino". Los mensajes se sumaron a las muestras de cariño que recibió la pareja después de hacer público el anuncio.

Así, Marco Asensio sorprendió al anunciar que será padre por primera vez junto a la influencer Lavinia Leonhard. La pareja confirmó que espera un bebé varón y celebró la noticia con una romántica cena, una revelación especial y fotos de la ecografía de su futuro hijo.