Ahora Nación no respaldaría censura contra ministro Astudillo, sugiere diputado: "Los tiempos no se ajustan a criterios reales"

29/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Ángel Meneses, diputado de Ahora Nación, sugirió que su bancada no respaldaría la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. El parlamentario cuestionó que los tiempos para evaluar la medida no se ajusten a criterios reales y objetivos.

Ahora Nación estaría en contra de censura contra Astudilo

Ante la continuidad de la criminalidad e insegurida en la capital y otras zonas del país ha llevado a la Cámara de Diputados a evaluar la permanencia de Astudillo Salcedo como titular del Ministerio del Interior. Mientras que algunos están a favor de ello, mientras hay un sector que estaría en contra de que ocurra como es el caso de Ahora Nación.

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