ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027 con posible magnitud extraordinaria desde septiembre

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/08/2026
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.º 15-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.
En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno se prolongará hasta verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria entre febrero y marzo de 2027.
Situación del climatológica de mayo a julio
De acuerdo con el comunicado emitido este viernes 28 de agosto, para el trimestre setiembre-noviembre, se prevé la persistencia de las temperaturas del aire en condiciones por "muy por encima de lo normal" en toda la costa, con una alta probabilidad de nuevos récords.
De esta manera, en la costa norte se presentarían lluvias con valores superiores a lo normal, con probables precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre. En contraste, la sierra sur oriental podría presentar lluvias inferiores a lo normal y la zona sur occidental, de normal a inferior.
"Para el verano 2027, el escenario de lluvias presentaría un comportamiento diferenciado a nivel regional: mientras que, en la costa norte, costa central y la sierra nororiental se esperan precipitaciones por encima de lo normal, en la región andina sur oriental se espera un régimen de lluvias inferior a lo normal y sur occidental de normal a inferior", advierte el ENFEN.
En cuanto a las condiciones hidrológicas, se espera que los ríos de la región del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales, por el contrario, en las regiones hidrográficas de la Amazonía y del Titicaca predominarían caudales de normales a inferiores, una tendencia que se acentuaría a partir de noviembre.
En relación a los recursos pesqueros, para las próximas semanas, se espera que el stock nortecentro de anchoveta permanezca replegado hacia la franja costera, presentando cardúmenes profundizados; paralelamente, se espera que continúe una mayor actividad reproductiva del stock.
Por otra parte, frente a la costa central se mantendrán ejemplares asociados a aguas ecuatoriales (sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva, bonito y atunes). Finalmente, especies litorales propias de la zona norte, como la cachema, chiri y el pámpano continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución normal.
Recomendaciones para las autoridades
Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.
Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).
Además, exhortan a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).
Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como fecha para el siguiente, el 14 de septiembre del presente.