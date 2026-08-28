ENFEN mantiene alerta de "El Niño Costero" hasta 2027 con posible magnitud extraordinaria desde septiembre

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), a través del comunicado oficial N.º 15-2026, ratificó su estado de "Alerta de El Niño Costero", tras analizar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales y los pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

En ese sentido, la entidad estima que el fenómeno se prolongará hasta verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria entre febrero y marzo de 2027.

Situación del climatológica de mayo a julio

De acuerdo con el comunicado emitido este viernes 28 de agosto, para el trimestre setiembre-noviembre, se prevé la persistencia de las temperaturas del aire en condiciones por "muy por encima de lo normal" en toda la costa, con una alta probabilidad de nuevos récords .

De esta manera, en la costa norte se presentarían lluvias con valores superiores a lo normal, con probables precipitaciones de débil a moderada intensidad desde noviembre. En contraste, la sierra sur oriental podría presentar lluvias inferiores a lo normal y la zona sur occidental, de normal a inferior.

"Para el verano 2027, el escenario de lluvias presentaría un comportamiento diferenciado a nivel regional: mientras que, en la costa norte, costa central y la sierra nororiental se esperan precipitaciones por encima de lo normal, en la región andina sur oriental se espera un régimen de lluvias inferior a lo normal y sur occidental de normal a inferior", advierte el ENFEN.

📣 #ENFEN mantiene el estado de alerta de El Niño Costero, debido a una alta probabilidad de que el evento persista hasta el verano de 2027, con una magnitud extraordinaria de setiembre de 2026 a enero de 2027, y entre fuerte y extraordinaria en febrero y marzo de 2027. pic.twitter.com/CEj3vhI2ZJ — ENFEN (@enfenperu) August 29, 2026

En cuanto a las condiciones hidrológicas, se espera que los ríos de la región del Pacífico mantengan caudales dentro de sus rangos normales, por el contrario, en las regiones hidrográficas de la Amazonía y del Titicaca predominarían caudales de normales a inferiores, una tendencia que se acentuaría a partir de noviembre.

En relación a los recursos pesqueros, para las próximas semanas, se espera que el stock nortecentro de anchoveta permanezca replegado hacia la franja costera, presentando cardúmenes profundizados; paralelamente, se espera que continúe una mayor actividad reproductiva del stock.

Por otra parte, frente a la costa central se mantendrán ejemplares asociados a aguas ecuatoriales (sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete, melva, bonito y atunes). Finalmente, especies litorales propias de la zona norte, como la cachema, chiri y el pámpano continuarían desplazadas hacia el sur de su distribución normal.

Recomendaciones para las autoridades

Desde la institución adscrita al Ministerio de la Producción recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres.

Así como, acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes, debido a la continuidad de El Niño Costero, El Niño del Pacífico ecuatorial central 2026-2027 y para la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 a abril 2027).

Además, exhortan a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Finalmente, la Comisión Multisectorial del ENFEN informa que continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas a través de sus próximos comunicados, teniendo como fecha para el siguiente, el 14 de septiembre del presente.