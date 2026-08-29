RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Están cansados

SMP: vecinos exigen mayor presencia policial por constantes piques ilegales en avenida Canta Callao

Vecinos de San Martín de Porres denunciaron que piques ilegales de motos y autos se realizan cada fin de semana en Canta Callao y exigieron mayor presencia policial para evitar accidentes.

Vecinos reclaman por constantes piques ilegales en SMP
Vecinos reclaman por constantes piques ilegales en SMP (Composición Exitosa)

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/08/2026

Síguenos en Google News Google News

Los vecinos de San Martín de Porres alzaron su voz de protesta y exigieron mayor presencia policial en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Alisos, donde, según denunciaron, se realizan constantes piques ilegales de motos y autos durante los fines de semana.

Peligro por piques ilegales

De acuerdo con los residentes, decenas de conductores utilizan la vía pública para realizar peligrosas maniobras y competencias a altas horas de la madrugada. Esta situación no solo genera contaminación sonora, sino que también dificulta el tránsito de vehículos y peatones que circulan por esta concurrida zona.

"Su show lo hacen a partir de la 1:30 de la madrugada. Hacen piques ilegales y se quedan hasta las 4:30 de la madrugada, obstaculizan el tránsito, porque por ahí pasan bastantes camiones y tráileres y también taxis (...) especialmente los hacen los viernes y los sábados", expresó un vecino muy indignado.

Los moradores también señalaron que estas reuniones congregan a numerosos motociclistas y conductores, entre ciudadanos peruanos y extranjeros. Según su denuncia, el consumo de alcohol durante estos encuentros incrementaría los enfrentamientos y otros hechos que generan preocupación entre quienes viven en los alrededores.

"Toman demasiado alcohol y empiezan a robar a la gente. Se pelean entre ellos y son entre peruanos y venezolanos, la mayoría son venezolanos (...) una vez llamé un patrullero y me dijeron que iban a venir, pero me imagino que no van por miedo. Qué va a ser un patrullero contra 200 o 300 motociclistas", agregó el ciudadano.

Santa Anita: motociclista muere tras chocar contra camión en la Vía Evitamiento y deja un herido
Lee también

Santa Anita: motociclista muere tras chocar contra camión en la Vía Evitamiento y deja un herido

Vecinos piden presencia policial

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje policial, especialmente durante las noches de viernes y sábado. Su principal preocupación es que la ausencia de vigilancia permita que estas competencias continúen y que alguna de las peligrosas maniobras termine provocando un accidente de graves consecuencias.

Los residentes esperan que la Policía y las autoridades municipales atiendan su pedido y adopten medidas para controlar los piques ilegales en la avenida Canta Callao. Mientras tanto, aseguran que vivir con el ruido, el desorden y el peligro durante la madrugada se ha convertido en una preocupación recurrente para la comunidad.

Motos eléctricas en Lima: ¿por dónde deben circular y qué requisitos deben cumplir?
Lee también

Motos eléctricas en Lima: ¿por dónde deben circular y qué requisitos deben cumplir?

Es así que, la denuncia evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en una zona donde los piques ilegales representan un riesgo para conductores, peatones y vecinos. La presencia policial permanente, especialmente durante las madrugadas de los fines de semana, permitiría prevenir estas actividades, recuperar el orden público y reducir la posibilidad de que una maniobra termine en tragedia.

Temas relacionados Avenida Canta Callao motociclistas piques ilegales SMP venezolanos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA