SMP: vecinos exigen mayor presencia policial por constantes piques ilegales en avenida Canta Callao

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos de San Martín de Porres alzaron su voz de protesta y exigieron mayor presencia policial en el cruce de las avenidas Canta Callao y Los Alisos, donde, según denunciaron, se realizan constantes piques ilegales de motos y autos durante los fines de semana.

Peligro por piques ilegales

De acuerdo con los residentes, decenas de conductores utilizan la vía pública para realizar peligrosas maniobras y competencias a altas horas de la madrugada. Esta situación no solo genera contaminación sonora, sino que también dificulta el tránsito de vehículos y peatones que circulan por esta concurrida zona.

"Su show lo hacen a partir de la 1:30 de la madrugada. Hacen piques ilegales y se quedan hasta las 4:30 de la madrugada, obstaculizan el tránsito, porque por ahí pasan bastantes camiones y tráileres y también taxis (...) especialmente los hacen los viernes y los sábados", expresó un vecino muy indignado.

Los moradores también señalaron que estas reuniones congregan a numerosos motociclistas y conductores, entre ciudadanos peruanos y extranjeros. Según su denuncia, el consumo de alcohol durante estos encuentros incrementaría los enfrentamientos y otros hechos que generan preocupación entre quienes viven en los alrededores.

"Toman demasiado alcohol y empiezan a robar a la gente. Se pelean entre ellos y son entre peruanos y venezolanos, la mayoría son venezolanos (...) una vez llamé un patrullero y me dijeron que iban a venir, pero me imagino que no van por miedo. Qué va a ser un patrullero contra 200 o 300 motociclistas", agregó el ciudadano.

🔴🔵 SMP: vecinos exigen presencia policial ante piques ilegales.



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Vecinos piden presencia policial

Ante esta situación, los vecinos solicitaron a las autoridades reforzar el patrullaje policial, especialmente durante las noches de viernes y sábado. Su principal preocupación es que la ausencia de vigilancia permita que estas competencias continúen y que alguna de las peligrosas maniobras termine provocando un accidente de graves consecuencias.

Los residentes esperan que la Policía y las autoridades municipales atiendan su pedido y adopten medidas para controlar los piques ilegales en la avenida Canta Callao. Mientras tanto, aseguran que vivir con el ruido, el desorden y el peligro durante la madrugada se ha convertido en una preocupación recurrente para la comunidad.

Es así que, la denuncia evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en una zona donde los piques ilegales representan un riesgo para conductores, peatones y vecinos. La presencia policial permanente, especialmente durante las madrugadas de los fines de semana, permitiría prevenir estas actividades, recuperar el orden público y reducir la posibilidad de que una maniobra termine en tragedia.