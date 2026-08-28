Detienen a mujer por agredir e insultar a policía tras negarse a pagar un taxi en Trujillo

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intervención policial en el distrito de Florencia de Mora, Trujillo, terminó con la detención de Erika Jacqueline Ruiz Loyola, de 47 años, acusada de insultar y agredir físicamente a efectivos de la Policía Nacional. El hecho ocurrió la noche del jueves, cuando un taxista solicitó apoyo porque la pasajera se negaba a cancelar el servicio y a descender del vehículo.

Mujer agrede y se resiste a intervención

De acuerdo con el parte policial, la mujer se encontraba aparentemente bajo los efectos del alcohol y reaccionó con violencia ante el requerimiento de los agentes. El incidente se produjo a espaldas de la comisaría del sector, donde los efectivos le solicitaron identificarse. Ruiz Loyola respondió con insultos y, en medio del forcejeo, golpeó a uno de los policías.

El hecho fue registrado en video: se observa a la mujer hablando por teléfono con un familiar mientras grita y agrede a los agentes. En medio de los insultos, también afirmó tener un familiar en la Fiscalía, lo que generó tensión en la intervención. Finalmente, fue reducida y trasladada a la dependencia policial, donde permanece bajo investigación por el presunto delito de violencia contra la autoridad.

#trujillo #detenida #mujer ♬ sonido original - Exitosa Noticias @exitosanoticias 🔴🔵 Una mujer en presunto estado de ebriedad intentó evitar su detención al am3n4z4r con tener un contacto en la Fiscalía. El hecho ocurrió en Florencia de Mora, en Trujillo, donde la intervenida se habría negado a pagar el servicio de taxi y, posteriormente, ser detenida por las autoridades. Finalmente fue trasladada a la comisaría del sector. #exitosanoticias

¿Qué sanción o pena puede enfrentar quien agrede a un policía?

Este tipo de agresiones no son hechos aislados. Según el Código Penal peruano, golpear o causar lesiones leves a un policía puede acarrear penas de entre 3 y 6 años de cárcel efectiva. Si la agresión provoca la muerte del agente, la sanción se eleva hasta 25 a 35 años de prisión.

Además, los insultos y humillaciones constituyen maltrato a la autoridad, sancionable con 80 a 100 jornadas de trabajo comunitario. El Poder Judicial ha recordado en diversas ocasiones que la violencia contra funcionarios públicos es un delito agravado, y que la normativa vigente busca proteger la integridad de quienes cumplen funciones de seguridad y orden.

En este caso, la investigación determinará si las lesiones ocasionadas al policía califican como leves y si corresponde aplicar la sanción de cárcel efectiva. La agresión verbal, por su parte, también será considerada dentro del proceso, lo que refuerza el mensaje de que la violencia contra la autoridad no queda impune.

Mujer aseguró tener un familiar fiscal para librarse de intervención.

La detención de Ruiz Loyola en Trujillo pone en evidencia la complejidad de las intervenciones policiales frente a ciudadanos que reaccionan con violencia. La normativa vigente es clara: las sanciones van desde trabajo comunitario hasta penas de cárcel prolongadas, dependiendo de la gravedad del ataque

En Florencia de Mora, la mujer detenida enfrenta ahora un proceso que podría derivar en sanciones severas, reafirmando que la violencia contra la autoridad constituye un delito que el Estado sanciona con firmeza.