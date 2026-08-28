Plan en seguridad que uniría municipios costaría entre $45 y 60 millones, señala Victoria La Cruz

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Morado, Victoria La Cruz Garcés, expuso su propuesta de seguridad ciudadana. El eje central es la creación de una mancomunidad municipal que articule esfuerzos entre distritos y el Gobierno central, con un costo estimado de entre 45 y 60 millones de dólares.

La iniciativa, según explicó, se financiaría con recursos del Estado y aportes privados, y busca modernizar la gestión de la seguridad en la capital.

Un plan integrado

La Cruz considera que la Asamblea Metropolitana de Alcaldes debe tener un rol decisivo en el consejo de seguridad, coordinando políticas comunes y asegurando que los municipios trabajen de manera integrada. Para ella, la mancomunidad no solo debe ser un espacio de coordinación política, sino también un mecanismo que permita instalar equipamiento tecnológico de última generación.

Entre las medidas concretas, plantea la identificación de tres mil puntos de biometría criminal, con el fin de mapear zonas de riesgo y focalizar la persecución del delito. Este sistema, según su visión, permitiría anticipar patrones de criminalidad y actuar con mayor eficacia.

A ello se suma la necesidad de modernizar los sistemas de comunicación: actualmente la Policía utiliza dispositivos analógicos mientras que el serenazgo opera con sistemas distintos, lo que genera desconexión. La propuesta busca unificar plataformas digitales que interconecten a la Policía, el serenazgo y la Fiscalía.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de Lima del Partido Morado, Victoria La Cruz Garcés, indicó que la política de seguridad que desarrollaría la Mancomunidad Municipal representaría un costo entre $ 45 y 60 millones. Precisó que eso... pic.twitter.com/DgU6HSQWE8 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

Agentes ideales frente a la inseguridad

La candidata subraya que los efectivos nacionales tienen la preparación necesaria para enfrentar la inseguridad. En su opinión, existen policías altamente entrenados que pueden responder con calidad a la demanda ciudadana, por lo que la clave está en convocarlos y darles las herramientas adecuadas.

Respecto al financiamiento, La Cruz sostiene que el esfuerzo no recaerá únicamente en el presupuesto municipal. Calcula que el plan costará entre 45 y 60 millones de dólares, monto que deberá ser asumido en gran parte por el Gobierno nacional como un esfuerzo conjunto para el país.

Además, anticipa que habrá cofinanciamiento privado, con organizaciones dispuestas a contribuir en la implementación de tecnología y sistemas de seguridad.

La propuesta de Victoria La Cruz busca posicionar la seguridad como una política metropolitana compartida, con respaldo del Gobierno central y participación privada. El énfasis en la interconexión tecnológica y la biometría criminal apunta a modernizar la gestión de la seguridad en Lima, mientras la candidata insiste en que la solución debe ser conjunta y articulada.