Corte de agua en Lima el 4 y 5 de julio: ¿Qué distritos se quedarán sin servicio temporal?

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua sorprenderá a vecinos de Lima Metropolitana. Sedapal dio a conocer, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, qué distritos se verán afectados con la suspensión temporal del servicio programado para el 4 y 5 de julio.

Corte de agua: Motivo de la suspensión temporal

Sedapal enfatizó en su canal de difusión de WhatsApp, que el corte temporal del servicio de agua potable responderá a trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo optimizar la infraestructura del recurso hídrico y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro.

Asimismo, la empresa estatal precisa que ante el anuncio de la interrupción, se insta a los usuarios tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua para aminorar el impacto de no contar con el servicio. Ten en cuenta que las áreas comprendidas variarán de acuerdo al cronograma establecido para cada sector el 4 y 5 de julio.

Distritos sin agua potable el sábado 4 de julio

Para verificar los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de la capital por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE.

Sin embargo, para anticiparte a esta medida, te revelamos las zonas precisas que se verán afectadas con el cese temporal del servicio el sábado 4 de julio:

Sin agua en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zonas K, L y M. UCV 158B, 158C, 160B, 170-170B, UCV 171D.

En Lurigancho

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Golf de Huampaní 2da etapa.

Zonas afectadas por corte de agua el 5 de julio

No solo el sábado habrá corte de agua, sino también el domingo 5 de julio. Los distritos que no contarán con el recurso hídrico ese día serán los siguientes, de acuerdo al último reporte de Sedapal. Ten en cuenta que los horarios y la lista podría variar, por lo que se aconseja, revisar los portales oficiales de la empresa estatal.

En El Agustino

Desde las 3:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en A.H. Agrupación Quiroz, A.H. Virgen de Lourdes, Coop. Villa del Mar, Urb. La Atarjea.

Motivo del corte: Limpieza de reservorio RE-263 Huáscar La Atarjea.

Suspensión en Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:50 p.m. en A.H. Huaycán zona K, A.H. Huaycán zona K Ampl., A.H. Huaycán zona V, A.H. zona X, A.H. Huaycán zona Y.

Sedapal anunció que el servicio de agua potable permanecerá suspendido en diversos distritos de Lima de forma temporal. Por ello, te revelamos, cuáles serán las zonas que se verán afectadas con la medida programada para el 4 y 5 de julio.