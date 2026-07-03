Precio del DÓLAR HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 3 de julio?

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta este viernes 3 de julio. Ten en cuenta que el valor de esa divisa estadounidense en Perú es una variable económica importante que se debe tener en cuenta antes de realizar cualquier operación financiera.

¿Cuál es el precio del dólar hoy? Tipo de cambio Sunat

Este viernes 3 de julio, se tiene previsto que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales, con el que se oficializaría a Keiko Fujimori como la nueva presidenta electa del Perú.

En medio de ese panorama político, la ciudadanía en general e inversionistas no dejan de mantenerse informados sobre cuál es el comportamiento del dólar en el mercado cambiario peruano. Pues bien, las fluctuaciones de esa moneda extranjera influye directamente en nuestra economía y en gran parte de operaciones comerciales e inversiones.

Así que para tomar decisiones más acertadas, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante, te revelamos cuál es el precio actual del dólar en Perú. Una entidad que te permite saber ese dato es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), precisamente para el tipo de cambio de compra y venta este viernes 3 de julio.

VIERNES 3 DE JULIO Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es la cotización del tipo de cambio este jueves 2 de julio? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.402 S/ 3.409

Esos valores reflejan que el dólar presenta ligeras variaciones a la baja, en comparación a los dos últimos días, donde los precios de esa divisa era el siguiente en nuestro país, de acurdo al organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Miércoles 1 de julio: Valor de la compra fue de S/3.403 - Venta era de S/3.415.

1 de julio: Valor de la compra fue Jueves 2 de julio: Valor de la compra fue de S/3.409 - Venta era de S/3.416.

Tipo de cambio dólar paralelo hoy, 3 de julio

El dólar 'Ocoña' o de la calle, que se ve influenciado por la ley de oferta y demanda, que se negocia en el mercado paralelo o informal, es un dato esencial que debes conocer antes de cualquier transacción.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo cotiza este viernes 3 de julio de la siguiente manera:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.385 | Venta S/ 3.410.

Precio del dólar paralelo hoy.

Así cerró el dólar ayer, 2 de julio

También es aconsejable conocer a cuánto cerró la divisa el día de ayer para tener un mejor panorama financiero. El Banco Central de Reserva del Perú te permite conocer ese dato.

El precio del dólar en el país cerró ayer, jueves 2 de julio en S/3.4030, (con una apertura de S/3.4080). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de S/3,4047, con un máximo de S/3,4080 y un mínimo de S/3,4020.

Así cerró el dólar el jueves 2 de junio en Perú.

Si estás planeando cambiar dólares, es crucial que compares el tipo de cambio ofrecido por distintas casas de cambio, bancos y plataformas digitales, ya que las tasas pueden variar por distintos factores en Perú. Además de consultar fuentes oficiales como la Sunat y el BCRP, también puedes obtener información precisa en el Banco de la Nación, la SBS y medios confiables como Bloomberg y Reuters.

Si tienes pensado invertir o realizar alguna operación financiera con el dólar, se aconseja conocer primero cuál es el precio de la divisa de forma diaria. Por ello, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio este viernes 3 de julio en Perú.