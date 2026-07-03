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Exigen audiencia pública

Roberto Sánchez y JP apelan a acta de proclamación de votos del extranjero que favorecen a Keiko Fujimori

La organización Juntos por el Perú y Roberto Sánchez no solo exigen la nulidad de las mesas de sufragio en las Oficinas Consulares, también una audiencia pública inmediata ante el JNE para defender el debido proceso.

Juntos por el Perú
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03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 03/07/2026

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En el marco de la publicación de resultados al 100% de ONPE, la organización Juntos por el Perú (JP), liderada por Roberto Sánchez, ha decidido redoblar su impugnación contra los resultados oficiales del voto exterior. 

A través de su personero, Carlos Adeval Zafra Flores, la agrupación apeló el Acta de Proclamación de Resultados de la Segunda Vuelta ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2. Esta acción legal busca neutralizar la ventaja numérica obtenida en las mesas extranjeras por la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.

Cuestionamiento consular y exigencia de nulidad

El argumento central del expediente se basa en supuestos vicios insubsanables en el proceso desarrollado en el extranjero. Según la organización, el cómputo oficial en las oficinas consulares sufren fallas de transparencia, por lo que resulta imperativo salvaguardar el principio de intangibilidad electoral frente a escenarios que presuntamente vulneren la voluntad popular de los peruanos en el extranjero.

"Habría mediado graves irregularidades concretizando actos vulneratorios del principio de intangibilidad electoral, ocasionando, a su vez la afectación grave del procedimiento electoral de segunda vuelta de peruanos en el exterior", denuncia el documento.

La estrategia de la agrupación se enfoca de manera específica en anular las actas de las Oficinas Consulares de forma integral. En el recurso, la pretensión exige de manera categórica la invalidación de estos sufragios debido a anomalías operativas detectadas de manera flagrante.

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Defensa del "debido proceso" y reclamo de audiencia

Más allá de los fundamentos escritos del expediente formal, Juntos por el Perú ha trasladado la disputa al plano de la exigencia pública directa. En sus últimas comunicaciones en redes sociales, la agrupación enfatiza que este reclamo responde a la "Defensa del Debido Proceso", manifestando que es imperativo asegurar un mecanismo transparente, limpio y justo para los compatriotas fuera de las fronteras.

La agrupación sostiene que se identificaron "vicios y graves irregularidades que quiebran el principio de intangibilidad electoral en las mesas de sufragio de las Oficinas Consulares", justificando plenamente el pedido de nulidad de las mesas afectadas con el fin de defender el voto.

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Por ello, el partido ha lanzado una enérgica demanda dirigida al máximo organismo regulador del sufragio. Mediante sus canales oficiales señalaron un tajante "¡Exigimos audiencia inmediata!" en una publicación, con el cual solicitan formalmente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que programe a la brevedad la sesión correspondiente para exponer oralmente sus alegatos jurídicos.

Esta ofensiva legal de Juntos por el Perú pone en jaque la consolidación inmediata de los resultados del extranjero, una gran cantidad de votos históricamente favorable al fujimorismo. 

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Al combinar el recurso técnico con la presión para una audiencia pública inmediata, buscan forzar una revisión exhaustiva bajo escrutinio público. Corresponderá a las autoridades determinar si los indicios poseen sustento suficiente para anular las mesas o ratificar la proclamación

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