Keiko Fujimori tendría listo su Gabinete Ministerial: "Las personas que ha llamado le han dicho que sí"

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, Román Cendoya, periodista español y asesor de Keiko Fujimori, deslizó que la virtual presidenta electa ya tendría listo a su Gabinete Ministerial, y que este sería uno de ancha base. "Las personas que ha llamado le han dicho que sí", expresó.

Keiko Fujimori y su futuro Gabinete Ministerial

Tras triunfar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, la lideresa de Fuerza Popular tendrá el rol importante de buscar a los mejores profesionales para que conformen cada cartera de Estado. Estas personas, según Cendoya, han tenido una respuesta afirmativa al ser contactados por ella.

"Ella está contenta porque ha avanzado en el diseño de gobierno que creo que ya lo tiene muy claro. Y a las personas que ha llamado, que ella ha querido que sean parte de su gabinete, le han dicho que sí", manifestó.

El entrevistado aclaró que las personas a las que llamó Fujimori Higuchi no forman parte de Fuerza Popular. Al ser consultado si es que el virtual vicepresidente Luis Galarreta podría ser el primer ministro, el hombre de prensa afirmó que "es lógico". "Por el estilo de gobierno que va a desarrollar Keiko Fujimori", refirió.

Además, Román Cedoya aseguró que Keiko Fujimori que va a recorrer el país porque es una promesa electoral por lo que señaló que "va a estar como su padre viajando constantemente".

"Necesitas en Palacio alguien que te entienda sin mirarte y que sea un espejo de ti. No puedes dejar el gobierno en manos de alguien que no seas tú mismo en replicado (...) Luego buscará a las mejores personas y más adecuadas", alegó.

Un proyecto electoral que no se modificó

También, el asesor español trajo a la memoria que tanto en el debate técnico como en la preparación del programa electoral, los equipos se mantuvieron en la primera y segunda vuelta electoral.

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