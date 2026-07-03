Fenómeno El Niño Costero amenaza al Perú: Más de 9 millones de peruanos en riesgo por lluvias, inundaciones y huaicos

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la llegada de El Niño Costero, el país enfrentaría un importante cambio climático en todo el territorio. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), un reciente reporte revela que más de 9 millones de peruanos podrían verse afectados por este fenómeno, el cual comenzaría a manifestarse en los próximos meses.

Más de 9 millones de peruanos se verían afectados por la situación climática

En diálogo con Exitosa, Leane Arias, experta en gestión del riesgo de desastres del Cenepred, advirtió que un eventual Niño Costero podría provocar severos estragos en el país. Según indicó, más de 9 millones de peruanos podrían verse afectados por lluvias intensas, inundaciones y otros eventos asociados a este fenómeno.

"Según el comunicado oficial vigente del ENFEN, el N.° 12, emitido el 26 de junio, actualmente se presentan condiciones asociadas al desarrollo de un fenómeno de El Niño Costero en las regiones Niño 1 y 2. Asimismo, este evento podría prolongarse hasta febrero del próximo año y extenderse hacia la región ecuatorial central, incluso hasta marzo, aproximadamente", señaló.

Cifras corresponden a nivel de exposición alto y muy alto

Ante el riesgo ante lluvias, inundaciones y movimientos en masa asociados a el fenómeno El Niño, se identificó que más de 7 millones de personas se encuentran expuestas a niveles de riesgo alto y muy alto frente a estos eventos.

"Hemos elaborado como CENEPRED un estudio de escenario de riesgo ante inundaciones y movimientos en masa asociadas a las lluvias que se materializan durante el fenómeno El Niño, efectivamente hemos identificado población expuesta en nivel alto y muy alto tanto para inundaciones como movimientos en masa y las cifras ascienden a más de 7 millones", afirmó la representante de CENEPRED.

Más de un millón de peruanos se encuentran expuestos a movimientos en masa, como huaicos, deslizamientos y otros eventos asociados al fenómeno de El Niño, lo que en total suma los 9 millones, según lo expresado por la representante de la institución.

Zonas con mayor exposición y acciones de prevención

Las zonas con mayor nivel de exposición se ubican en la sierra centro, norte y sur del país. Entre las regiones más vulnerables destaca Áncash, con más de 30 distritos identificados en riesgo. También figuran Huancavelica, Huánuco, Lima, La Libertad, Piura, entre otras.

Ante este escenario, la especialista exhortó a las autoridades de los distintos niveles de gobierno a implementar medidas preventivas y de reducción del riesgo de manera inmediata. Entre las principales acciones recomendadas se encuentran la limpieza de cauces, así como la ejecución de trabajos de preparación y respuesta, debido a que el fenómeno El Niño Costero podrían materializarse en los próximos meses.