Corte de AGUA en Lima para este viernes 3 de julio: Distritos afectados y horarios, según Sedapal

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tomar en cuenta. De acuerdo a Sedapal un nuevo corte de agua se encuentra programado para el viernes, 3 de julio, en distritos de Lima. A continuación conoce qué zonas se verán perjudicadas y los horarios en que se ejecutará esta medida.

Un nuevo corte de agua: ¿Cuál es el motivo de esta suspensión?

Si permanecerás en casa y harás uso del recurso hidraúlico debes tener en consideración que uno de los servicios básicos de los hogares más usados en el país tendrá una suspensión temporal en el país en diversos distritos de Lima.

Cabe señalar que, Sedapal precisó que el motivo del corte de agua en las jurisdicciones capitalinas y del primer puerto, que alcanzará a viviendas y establecimientos, se debe a se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución con la finalidad de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.

En dicho contexto, la empresa exhortó a los ciudadanos a tomar medidas previsionales principalmente el almacenamiento anticipado de agua en recipientes limpios. Asimismo, recordó que el tiempo de afectación de esta suspensión del servicio de agua potable y las áreas comprendidas variarán de acuerdo al cronograma establecido para cada sector.

Distritos que estarán sin agua este 3 de julio: Zonas y horarios

Luego de conocerse este nuevo anuncio de corte de agua de Sedapal en distritos de Lima, la pregunta que salta a la vista es cuáles serán los distritos que se verán perjudicados ante esta medida en la fecha programada. Por tal razón a continuación te detallamos las zonas y los horarios programados:

En Ate

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Huaycán zonas V, I y J; UCV 153A, zonas J y K; UCV 163B R-D7; A.H. Huaycán zonas V y X; UCV 165 Comercial, Ampliación 16 de Enero; UCV 163C; UCV 164B R-D8.9; UCV Talleres 30 de Abril; UCV 237C; UCV 238 R-P3; UCV 239 Talleres 30 de Abril; A.H. Huaycán zona O; A.H. Huaycán zona P; A.H. Huaycán zona Q.

En Villa María del Triunfo

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en P.I. Villa Santa Rosa, A.H. Santa Rosa Conchitas, A.H. Ciudad de Gosen, A.H. Juan Pablo II Tablada de Lurín, A.H. Villa Indoamérica, A.H. Por la Unión, A.H. Santa Rosa de la Tablada de Lurín, A.H. Grace Kelly de Mónaco, A.H. Daniel Alcides Carrión, P.J. Tablada de Lurín.

En Carabayllo

Desde las 12:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. El Progreso 1er sector, A.H. El Progreso zona I comité 73, A.H. Nueva Esperanza, A.H. Porras Barnechea, A.H. Villa Esperanza y Ampliación, A.H. Villa Esperanza comités 8, 9, 10, 11 y 12, P.J. El Progreso 1er, 2do, 3er y 4to sector, P.J. El Progreso zona I Ampliación, P.J. Villa Esperanza

Es así que, de acuerdo a información de Sedapal, el viernes, 3 de julio, habrá corte del suministro de agua en diversos distritos de Lima de manera temporal. La razón de este cese radica en trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.