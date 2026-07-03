Temperatura extrema: Francia registra un incremento del 30% de muertes en plena ola de calor

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante la gran ola de calor que registra Francia en la actualidad, los índices de muertes por este fenómeno climático se han disparado, al punto de registrar un incremento del 30%, según lo expresado por la autoridad del sector de salud que viene realizando un monitoreo de las consecuencias de las altas temperaturas.

Cifras alarmantes por la ola de calor

Según las declaraciones de la ministra de salud francesa, Stephanie Rist para un medio local, la reciente ola de calor que viene atravesando el país europeo estaría trayendo consecuencias negativas ya que, se registró al menos 2.025 muertes, lo que representa cerca de un 30% más de lo habitual en una semana.

🇫🇷🌡️Francia registra un aumento del 30% de muertes en plena ola de calor https://t.co/AVmkP6KoS9 — Europa Press (@europapress) July 3, 2026

En ese sentido, la representante de la salud mencionó que los fallecimientos ocurridos en los hogares se incrementaron un 91% a diferencia de la semana anterior. Además, se identificó un aumento significativo de estas muertes en personas con edades mayores de 45 años. Asimismo, para tomar en consideración estas cifras, se recopilaron los datos de las actas de defunción electrónicos.

Anteriormente, en el 2003 también se registró una ola de calor en todo el país que dejó 15 mil muertos y la población que predominó fueron los ancianos, que en su mayoría, fallecían en sus residencias.

La ola de calor de finales de junio provocó temperaturas excepcionalmente altas en gran parte de Francia. Una situación que dio lugar a la emisión de alertas generalizadas por calor y aumentó la preocupación por los crecientes riesgos para la salud relacionados con fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes en esta área del mundo.

🚨 ¡Literalmente se está derritiendo Europa! 🚨



Con olas de calor que ya rozan los 40 y 45 °C, los semáforos en Italia y Alemania no han aguantado la presión y han comenzado a derretirse. 🌡️🫠



Si pensabas que el verano en tu ciudad estaba pesado, mira esto. ¿Cómo está el clima... pic.twitter.com/OR1wxrWeZl — La Hora (@LaHoraMX) June 27, 2026

Semáforos se están derritiendo en países europeos

Con motivo de esta crítica situación, no solo las personas están padeciendo estos cambios climáticos en su vida cotidiana, sino también se está viendo como los elementos de señalización en las calles de Italia y Alemania están presentando consecuencias negativas al punto de derretirse dada la fuerza del calor.

Según lo presentado en el video difundido en redes sociales, la ola de calor que se acerca a los 40 y 45 °C, el material de los semáforos no han aguantado la presión y han comenzado a derretirse, haciendo que las autoridades correspondientes tengan que hacerse cargo de reposiciones para que dichos acontecimientos no generen la posibilidad de consecuencias negativas en la población europea.

Finalmente, con estas amenazantes temperaturas, Francia se mantiene alerta ante las nuevas cifras que pueda seguir desencadenando esta gran ola de calor que atraviesa el continente europeo, activando medidas que salvaguarden el bienestar de la población.

