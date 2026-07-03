SISMO remece Perú HOY, viernes 03 de junio: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus canales oficiales, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que, durante la madrugada de este viernes 3 de julio, se registró un sismo en el país. Según el reporte más reciente de la entidad, conoce dónde se ubicó el epicentro de este movimiento telúrico, cuál fue su magnitud y cómo actuar ante un evento similar o de mayor intensidad.

Sismo hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El país está situado en una zona con alto nivel de eventos sísmicos debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico". Esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el territorio nacional.

De acuerdo a lo reportado, el movimiento tuvo un impacto de una magnitud de 3.5 y fue registrado durante la madrugada de este viernes 3 de julio en la región de Cajamarca, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 04:28 de la mañana y tuvo como epicentro una zona ubicada a 18 kilómetros al suroeste de Cajabamba, Cajamarca.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0405

Fecha y Hora Local: 03/07/2026,04:28:12

Magnitud: 3.5

Profundidad: 14 km

Latitud: -7.69

Longitud: -78.19

Intensidad: II-III Cajabamba

Referencia: 18 km al SO de Cajabamba, Cajabamba - Cajamarcahttps://t.co/XPlEtOYGqs — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 3, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0405, el evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -7.69 y longitud -78.19. Asimismo, la intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento telúrico corresponde a una fuerza leve que puede no haber sido percibida por algunas personas.

Epicentro exacto del sismo registrado en la madrugada del viernes 3 de julio

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú reafirma su compromiso con la difusión de información oportuna y confiable sobre los temblores. Dichos informes permiten conocer las características de los sismos ocurridos en todo el territorio nacional y mantener a la población informada.

El sismo registrado en Cajamarca se suma a la actividad sísmica que constantemente es monitoreada por la institución por medio de estaciones distribuidas en diferentes puntos del Perú. Por esta razón, los especialistas señalan que la ocurrencia de sismos de baja magnitud son parte del comportamiento natural de la dinámica interna de la Tierra.

Por ello, es importante conocer el epicentro, la magnitud y demás detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) este viernes 3 de julio, así como mantener actualizado el plan de emergencia familiar y la mochila de emergencia.