Corte de agua en Lima este 8 de julio: Distritos afectados y horarios, según Sedapal

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/07/2026
Sedapal confirma corte del servicio de agua potable durante el miércoles 8 de julio. Conoce el listado de distritos de Lima que resultarán afectados por la interrupción temporal del servicio y el horario en que se aplicará la medida en ambas fechas.
Motivo del corte de agua el 8 de julio en Lima
Sedapal mediante su canal de WhatsApp comunicó que esta acción temporal del corte de agua es necesaria para potenciar la infraestructura hídrica por mantenimiento crítico en el sistema de almacenamiento. El objetivo es fortalecer la infraestructura del agua y facilitar una distribución más eficiente en el futuro. Por lo tanto, se le advierte a los vecinos de las zonas afectadas a tomar precauciones con antelación para minimizar los efectos de esta suspensión temporal.
De igual manera, recordó que ante cualquier consulta o incoveniente sobre la restauración del servicio, pueden comunicarse con el contacto del Aquafono (01) 371-8000
Las zonas afectadas por el corte de agua variarán según el cronograma establecido para cada sector en las fechas notificadas por Sedapal.
¿Qué distritos de Lima estarán sin agua, hoy 8 de julio?
Para revisar en detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima, por trabajos de mantenimiento, así como las interrupciones imprevistas en Lima Metropolitana y el Callao, puedes hacerlo ingresando al ENLACE disponible en la plataforma especializada en reportes de cortes de servicio.
- CIENEGUILLA, de 6:00 a.m. - 4:00 a.m.
Zonas afectadas: P.J. TAMBO VIEJO ZONAS A, B, C, D, E, F y G / A.H. MAGDA PORTAL / A.P.V. LA RINCONADA DE CIENEGUILLA / ASOC. DE VIV. LA ESPERANZA DE CIENEGUILLA / C.P.R. LOS FICUS DE CIENEGUILLA (SECTOR 440)
- MIRAFLORES, de 6:02 a.m. - 2:00 p.m.
Zonas afectadas: URB. MIRAFLORES / URB. SANTA CRUZ / URB. RESIDENCIAL SANTA CRUZ (SECTOR 50)
- VILLA EL SALVADOR, de 6:29 a.m. - 1:00 p.m.
Zonas afectadas: AV. EL SOL / AV. SEPARADORA INDUSTRIAL / AV. CESAR VALLEJO / AV. PASTOR SEVILLA (SECTOR 320)
- LA MOLINA, de 9:00 a.m. - 3:00 p.m.
Zonas afectadas: URB. LAS LADERAS / URB. SOL DE LA MOLINA 2da ETAPA (SECTOR 197)
SAN JUAN DE MIRAFLORES, de 7:02 a.m. - 4:00 p.m.
Zonas afectadas: ASOC. VIV. LAS GARDENIAS (SECTOR 303)
- SAN JUAN DE MIRAFLORES, de 7:02 a.m. - 4:00 p.m.
Zonas afectadas: ASOC. VIV. LAS GARDENIAS DENTRO DEL CUADRANTE: AV. BELISARIO SUÁREZ, AV. PEDRO MIOTTA, AV. LOS HÉROES Y AV. SAN JUAN
- VENTANILLA, de 7:18 a.m. - 1;18 p.m.
Zonas afectadas: URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES SECTO I, VI, V (Sector 273)
- RIMAC, de 7:00 a.m. - 12:00 m
Zonas afectadas: P.J. VILLA FATIMA (Sector 200)
Sedapal confirmó un corte temporal del servicio de agua potable el miércoles 8 y jueves 9 de julio, e informó a través de su canal de WhatsApp el listado de distritos de Lima afectados y los horarios de la suspensión. La medida responde a trabajos de mantenimiento crítico en el sistema de almacenamiento con el propósito de potenciar y fortalecer la infraestructura hídrica para lograr una distribución más eficiente.