27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que un total de 20 establecimientos farmacéuticos fueron sancionados con cierre temporal, a partir de los operativos de fiscalización realizados en diversos distritos de Lima Metropolitana. Asimismo, cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) identificó que entre las principales infracciones figuran la comercialización de medicamentos, dispositivos médicos vencidos, productos sin registro sanitario, de procedencia desconocida, con inadecuadas condiciones de almacenamiento y productos sustraídos de instituciones públicas.

Las intervenciones, desarrolladas de manera conjunta por inspectores de la Digemid y de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y fiscalizadores municipales, permitieron intervenir 28 boticas y establecimientos farmacéuticos, detectándose graves incumplimientos a la normativa sanitaria.

Cierran temporalmente 20 boticas y detienen a cuatro personas durante operativos de fiscalización en Lima Metropolitana.



Intervenciones fueron ejecutadas por inspectores de la Digemid y Diris, con apoyo de la Policía Nacional y municipalidades distritales.



➡️ Más información:... pic.twitter.com/HaLhghjEIa — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 27, 2026

Intervención en Cercado de Lima y San Martín de Porres

En Cercado de Lima, inspectores de la Digemid y de la Diris Lima Centro, con apoyo de la PNP, intervinieron establecimientos ubicados en la galería La Pionera, procediendo al cierre temporal de nueve establecimientos farmacéuticos.

Se encontraron medicamentos y dispositivos médicos vencidos, productos sin registro sanitario, de procedencia desconocida, con inadecuadas condiciones de conservación y productos presuntamente sustraídos de instituciones públicas.

Como consecuencia de estos hallazgos, la Policía Nacional procedió a la detención de cuatro personas, al haber sido encontradas comercializando medicamentos vencidos, hecho que constituye una conducta sancionada por la legislación vigente.

En San Martín de Porres se intervino seis establecimientos farmacéuticos, disponiéndose el cierre de tres de ellos por operar sin autorización sanitaria, incumplir las Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica y no contar con director técnico. Así como también, por obstaculizar la labor inspectora y a la ausencia del profesional químico farmacéutico responsable.

Cierran temporalmente 20 boticas y detienen a cuatro personas durante operativos de fiscalización en Lima Metropolitana.

Intervención en Ate y Villa María del Triunfo

En el distrito de Ate se dispuso la clausura temporal de cuatro boticas ilegales que operaban sin autorización sanitaria, sin dirección técnica farmacéutica y donde se identificó la presunta comercialización de medicamentos falsificados.

Las autoridades informaron que los responsables de los establecimientos obstaculizaron las acciones de fiscalización impidiendo el ingreso del personal inspector.

En Villa María del Triunfo, el personal de la Municipalidad del distrito y la Policía Nacional intervinieron nueve boticas, disponiéndose el cierre temporal de cuatro establecimientos.

Las medidas de cierre se aplicaron a aquellos establecimientos que impidieron el ingreso de los inspectores sanitarios, obstaculizando el desarrollo de las acciones de control.

De esta manera, el Ministerio de Salud y la Digemid reiteraron que continuarán fortaleciendo las acciones de fiscalización a nivel nacional, en coordinación con las entidades pertinentes, con el objetivo de combatir el comercio ilegal de medicamentos y proteger la salud de la población.