MEF confirma el pago del aguinaldo por Fiestas Patrias: ¿Quiénes lo recibirán y cuál es el monto?

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias correspondiente a julio de 2026 para diversos trabajadores del sector público.

¿Cuál es el monto del aguinaldo por Fiestas Patrias?

El beneficio económico es de S/.300 y será abonado por única vez en la planilla de pagos de este mes, siempre que los servidores cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente. El depósito se realizará junto con la remuneración correspondiente a julio, sin necesidad de efectuar trámites adicionales.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo de S/.300?

Mediante Decreto Supremo N.° 128-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se precisa cuáles serán los trabajadores del Estado que recibirán el aguinaldo por Fiestas Patrias. Este se entrega a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo los siguientes regímenes:

Régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276

La Ley Nº 29944

La Ley Nº 30512

Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220

El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153

Los obreros permanentes y eventuales del sector público

El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, la Ley Nº 28091 y el Decreto Legislativo N° 1133.

Gobierno otorga aguinaldo

¿Cuáles son las fechas en que se paga?

Viernes 17 de julio:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Lunes 20 de junio:

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Martes 21 de junio:

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Miércoles 22 de junio:

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

El aguinaldo de S/.300 ya quedó oficializado para la mayoría de servidores públicos comprendidos en los regímenes establecidos por ley. Conocer a qué régimen pertenece cada servidor permitirá evitar confusiones y verificar oportunamente el pago que corresponde durante las celebraciones por Fiestas Patrias.