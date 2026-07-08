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Corte de agua en Lima Metropolitana y Callao este 8 de julio: Distritos afectados y horarios, según Sedapal

Sedapal anuncia un nuevo corte temporal del servicio de agua potable en distintos distritos de Lima para este 8 de julio. Conoce cuáles se verán afectados y en qué horario se ejecutará la medida.

Sedapal anuncia corte de agua este 8 julio en distritos de Lima y Callao
Sedapal anuncia corte de agua este 8 julio en distritos de Lima y Callao (Composición: Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/07/2026

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Sedapal confirma corte del servicio de agua potable durante el miércoles 8 de julio. Conoce el listado de distritos de Lima que resultarán afectados por la interrupción temporal del servicio y el horario en que se aplicará la medida en ambas fechas.

Motivo del corte de agua el 8 de julio en Lima

Sedapal mediante su canal de WhatsApp comunicó que esta acción temporal del corte de agua es necesaria para potenciar la infraestructura hídrica por mantenimiento crítico en el sistema de almacenamiento.

El objetivo es fortalecer la infraestructura del agua y facilitar una distribución más eficiente en el futuro. Por lo tanto, se le advierte a los vecinos de las zonas afectadas a tomar precauciones con antelación para minimizar los efectos de esta suspensión temporal.

De igual manera, recordó que ante cualquier consulta o incoveniente sobre la restauración del servicio, pueden comunicarse con el contacto del Aquafono (01) 371-8000

Las zonas afectadas por el corte de agua variarán según el cronograma establecido para cada sector en las fechas notificadas por Sedapal.

¿Qué distritos de Lima Metropolitana y Callao estarán sin agua, hoy 8 de julio?

Para revisar en detalle los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima, por trabajos de mantenimiento, así como las interrupciones imprevistas en Lima Metropolitana y el Callao, puedes hacerlo ingresando al ENLACE disponible en la plataforma especializada en reportes de cortes de servicio.

  • CIENEGUILLA, de 6:00 a.m. - 4:00 a.m.

Zonas afectadas: P.J. TAMBO VIEJO ZONAS A, B, C, D, E, F y G / A.H. MAGDA PORTAL / A.P.V. LA RINCONADA DE CIENEGUILLA / ASOC. DE VIV. LA ESPERANZA DE CIENEGUILLA / C.P.R. LOS FICUS DE CIENEGUILLA (SECTOR 440)

Zonas y horas de corte de agua potable en CIENEGUILLA
Zonas y horas de corte de agua potable en CIENEGUILLA
  • MIRAFLORES, de 6:02 a.m. - 2:00 p.m.

Zonas afectadas: URB. MIRAFLORES / URB. SANTA CRUZ / URB. RESIDENCIAL SANTA CRUZ (SECTOR 50)

Zonas y horas de corte de agua en MIRAFLORES
Zonas y horas de corte de agua en MIRAFLORES
  • VILLA EL SALVADOR, de 6:29 a.m. - 1:00 p.m.

Zonas afectadas: AV. EL SOL / AV. SEPARADORA INDUSTRIAL / AV. CESAR VALLEJO / AV. PASTOR SEVILLA (SECTOR 320)

Zonas y horas de corte de agua en VILLA EL SALVADOR
Zonas y horas de corte de agua en VILLA EL SALVADOR
  • LA MOLINA, de 9:00 a.m. - 3:00 p.m.

Zonas afectadas: URB. LAS LADERAS / URB. SOL DE LA MOLINA 2da ETAPA (SECTOR 197)

Zonas y horas de corte de agua en LA MOLINA
Zonas y horas de corte de agua en LA MOLINA

SAN JUAN DE MIRAFLORES, de 7:02 a.m. - 4:00 p.m.

Zonas afectadas: ASOC. VIV. LAS GARDENIAS (SECTOR 303)

Zonas y horas de corte de agua en SAN JUAN DE MIRAFLORES
  • SAN JUAN DE MIRAFLORES, de 7:02 a.m. - 4:00 p.m.

Zonas afectadas: ASOC. VIV. LAS GARDENIAS DENTRO DEL CUADRANTE: AV. BELISARIO SUÁREZ, AV. PEDRO MIOTTA, AV. LOS HÉROES Y AV. SAN JUAN

Zonas y horas de corte de agua en SAN JUAN DE MIRAFLORES
Zonas y horas de corte de agua en SAN JUAN DE MIRAFLORES
  • VENTANILLA, de 7:18 a.m. - 1;18 p.m.

Zonas afectadas: URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES SECTO I, VI, V (Sector 273)

Zonas y horas de corte de agua en VENTANILLA
Zonas y horas de corte de agua en VENTANILLA
  • RIMAC, de 7:00 a.m. - 12:00 m

Zonas afectadas: P.J. VILLA FATIMA (Sector 200)

Zonas y horas de corte de agua en RIMAC
Zonas y horas de corte de agua en RIMAC

Sedapal confirmó un corte temporal del servicio de agua potable el miércoles 8 y jueves 9 de julio, e informó a través de su canal de WhatsApp el listado de distritos de Lima afectados y los horarios de la suspensión. La medida responde a trabajos de mantenimiento crítico en el sistema de almacenamiento con el propósito de potenciar y fortalecer la infraestructura hídrica para lograr una distribución más eficiente.

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