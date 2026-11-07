Corte de LUZ en Lima y el Callao el 9 de noviembre: distritos, zonas afectadas y horarios

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo corte de luz sorprenderá a los vecinos de Lima y Callao el lunes 9 de noviembre. Conoce qué distritos y zonas se verán afectadas por la interrupción temporal del servicio eléctrico, según el comunicado de la empresa Pluz Perú.

¿Por qué será el corte de luz el 9 de noviembre?

A través de su página oficial, Pluz Perú pide la comprensión de sus usuarios por el corte de luz programado para el lunes 9 de noviembre. En el comunicado, la empresa precisó que la suspensión temporal responde a trabajos de mantenimiento preventivo.

El objetivo de las acciones técnicas, según precisa Pluz Perú, es optimizar el suministro y evitar averías futuras. En ese sentido, recomienda a sus usuarios en Lima y Callao que tomen sus precauciones desde ya para aminorar el impacto de no contar con electricidad en determinadas horas.

Asimismo, destaca que el corte de luz no será en un distrito en su totalidad, sino en zonas específicas. Por ello, revisa el cronograma para saber si tu hogar o negocio está dentro de la lista de los que se verán afectados por la medida.

Corte de luz en distritos de Lima y Callao: zonas y horarios

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta nueva semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad el lunes 9 de noviembre:

Áreas afectadas en Puente Piedra

Pluz Perú dio a conocer cuáles son las zonas del distrito de Puente Piedra que se verán afectados por el corte temporal del servicio eléctrico programado para el lunes desde las 8.30 a. m. hasta las 6:00 p. m. Entre ellas:

Corte de luz en Puente Piedra.

Corte de luz en el Rímac

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. Los Jardines de Flor de Amancaes calle 3 mz. K, pasaje 13 mz. R, V, pasaje 2 mz. D, pasaje 3 mz. F, pasaje 8 mz. N, mz. A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W, Y, A. H. Sagrado Corazón de Jesús pasaje 10 mz. R, S, mz. A, B, D, F, H, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, X, Y, A. H. Horacio Zevallos mz. E, G, I, N, P, T, G1, A. H. Vista Alegre de Flor de Amancaes pasaje 10 de Febrero mz. B, pasaje Angaraes mz. F, mz. F.

En el Callao

Desde la 1:30 p. m. hasta las 6:00 p. m. en Proviv. San Juan de Oquendo mz. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, Proviv. Las Delicias de Oquendo mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Proviv. La Encantada del Valle mz. L.

En Ancón

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. de Viv. Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Áreas afectadas en Huaral

Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. en asociación de viviendas Los Gramadales y A. H. Salinitas 90, ubicados en el distrito de Aucallama.

Es así como Pluz Perú reportó que habrá corte de luz en al menos cinco distritos de Lima y el Callao este lunes 9 de noviembre. Se aconseja revisar la programación y tomar medidas preventivas.