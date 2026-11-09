Papa León XIV en Argentina: primera misa en Palermo congregó a 2 millones de personas

09/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV llegó al barrio de Palermo, en Argentina, para encabezar su primera misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, donde se congregaron alrededor de dos millones de personas.

Papa León XIV realiza primera misa en Argentina

La celebración religiosa se realizó tras su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole, y estuvo marcada por un mensaje del sumo pontífice sobre el entusiasmo de la fe y la importancia de la Iglesia como espacio de encuentro para los creyentes.

"Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias", expresó el sumo pontífice.

"Palermo": Por la llegada del Papa León XIV al Monumento de los Españoles para su primera misa en Argentina https://t.co/5m4fwUWknK — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

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