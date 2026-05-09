Corte de LUZ el 11 de mayo en Lima y Callao: Distritos afectados con suspensión del servicio eléctrico

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pluz Energía Perú anunció corte de luz en Lima y Callao programado para el 11 de mayo. Conoce qué distritos se verán afectados y se quedarán sin electricidad por más de 10 horas. ¿Tu zona está en la lista?

¿Por qué será el corte de luz el 11 de mayo?

La empresa precisó que la interrupción del servicio eléctrico en la capital el lunes se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo en la red, orientados a mejorar la calidad y estabilidad del suministro.

Aunque estas restricciones podrían generar molestias temporales a numerosos usuarios, Pluz Energía Perú instó a tomar medidas previsionales e informó cuáles serán las zonas precisas y los horarios establecidos para el corte de luz.

Sin luz en estos distritos de Lima y Callao el 11 de mayo

De acuerdo al cronograma oficial publicado en este ENLACE, los sectores afectados el 11 de mayo en Lima y Callao serán los siguientes:

En Carabayllo

Desde las 9:00 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Urb. San Pedro Mz. A2, A3, A4, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B12, C1, C2, C3, C7, calle Barcelona Mz. B6, calle Florencia Mz. B7, calle Monaco Mz. B3, B9 calle LPraga Mz. A2, A3, A4, B2, B3, B4, calle Sevilla Mz. B5.

En Los Olivos

Desde las 10:00 hasta las 12:30 en Urb. El Trébol calle Mayta Capac cdra. 3, Jr. Inca Ripac cdra. 3, Jr. Sinchi Roca cdras. 72, 73, Jr. Yahuar Huaca cdras. 72, 73, Jr. Lloque Yupanqui cdra. 72. Jr. Apolo XI cdras. 1, 2, Jr. Atahualpa cdra. 3, Jr. Huáscar cdra. 3, Jr. Isaac Newton cdras. 2, 3, 7, 71, 72, 73, Jr. Lloque Yupanqui cdras. 71, 72, Jr. Manco Cápac cdras. 2, 71, 72, 73, Jr. Neptuno cdras. 1, 2, 72, Jr. Pachacútec cdra. 3, Jr. Saturno cdras. 1, 2, 73, Jr. Sinchi Roca cdras. 3, 71, 72, Jr. Sol de Oro cdras. S/N, 2, 71, 72, J. Urano cdra. 1, calle Inca Rípac cdra. 3, 73, Psje. Los Quipus cdras. 3, 71, Psje. Yahuar Huaca cdras. 3, 72, Av. Angélica Gamarra de León Velarde cdra. 2, Urb. El Trébol Mzs. B1, C1, L, N, P, R, S, T, V, W, X, Urb. Residencial Sol de Oro Mzs. A, F, H, P.

En Comas

Desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. en Urb. La Alborada Mz. A1, B1, Av. San Carlos cdra. 5, Av. Universitaria Norte cdras. 29, 98, 100, Jr. Las Azucenas Mz. W, calle 27 Mz. V, calle 29 Mz. B, Y, Z, calle 30 Mz. U, V, calle Las Begonias cdra. 1, calle Las Flores cdra. 3.

En Pueblo Libre

Desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Urb. La Arequipeña Av. Paseo de Los Andes cdras. 8, 9, 10, 11, calle Copacabana cdra. 3, calle Belgrano cdra. 4, calle Huaca cdra. 1, Av. Colombia cdras. 7, 8, 9, Av. Río Grande cdra. 3, calle La Huaca Mz. D, Jr. Juan José Paso cdras. 5, 7, Plaza de La Bandera cdra. 1, pasaje Costa Brava cdra. 1, calle Salta cdra. 1, Jr. Manuel Belgrano cdras. 1, 2, 3, Jr. Juan José Paso cdras. 3, 4, calle Sierra Morena cdra. 1, Prolongación 28 de Julio cdra. 3.

Sin servicio en Lima Cercado

Desde las 2:00 p.m. hasta las 4:30 p.m. en Av. Óscar R. Benavides cdra. 6, Unidad Vecinal N° 3 Av. Ramón Herrera 14B1, 311 Lt. 92.

Es así como Pluz Energía Perú reveló que al menos, hasta el cierre de esta nota, cinco distritos de Lima y Callao se verán afectados con el corte de luz programado para el 11 de mayo.