Prevención de Hantavirus: Minsa garantiza vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos de todo el país

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto en marcha un plan de vigilancia epidemiológica estricta en todos los puertos y aeropuertos del país como medida preventiva ante la emergencia sanitaria internacional por hantavirus.

Durante la inauguración del nuevo Hospital San Juan Bautista en Ayacucho, el ministro Juan Velasco Guerrero aseguró que, si bien no se registran casos sospechosos en suelo peruano, la red de monitoreo se ha intensificado para actuar de manera inmediata ante cualquier riesgo.

Pese a la alarma generada por el brote detectado en un crucero de pasajeros en el océano Atlántico, el titular del sector pidió calma a la población, respaldándose en los informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que califican el riesgo global como bajo, dado que el foco infeccioso se encuentra focalizado y bajo medidas de control oportunas.

Vigilancia activa en el territorio peruano

El Ministerio de Salud mantiene un despliegue de vigilancia activa en todo el país, con el compromiso de reportar cualquier incidencia de forma inmediata a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

A la fecha, el Perú se mantiene con cero casos registrados de hantavirus y, según los monitoreos técnicos, no se ha detectado la presencia del roedor que transmite la variante Andes, responsable del contagio entre humanos.

Sin embargo, el Minsa no baja la guardia debido al flujo comercial y turístico. Las acciones de control se han concentrado estratégicamente en los puertos, ante el arribo de embarcaciones procedentes de países como Argentina, que reporta un aumento inusual de casos este año.

Estas inspecciones sanitarias permanentes buscan detectar a tiempo cualquier vector o roedor en las naves internacionales, asegurando que se apliquen medidas de control rigurosas antes de que representen un peligro para la salud pública nacional.

¿Qué es el hantavirus y cómo se contagia?



Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el hantavirus es una familia de virus transmitidos principalmente por roedores y que puede causar dos formas clínicas graves: la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

La forma más común de contagio ocurre cuando el virus, presente en la orina, los excrementos o la saliva de roedores infectados, se mezcla con el aire a través de un proceso de aerosolización y dichas partículas suspendidas son inhaladas por una persona.

Además de la inhalación, una persona puede contraer el virus si toca objetos o superficies contaminadas y luego se lleva las manos a la nariz o la boca, o incluso mediante la mordedura de un animal infectado.