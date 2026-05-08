¡Importante avance! Perú refuerza lucha contra el trabajo infantil con nuevo protocolo aprobado por el MTPE

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo anunció la aprobación del nuevo Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, una medida que busca fortalecer la lucha contra esta problemática que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en el país.

La iniciativa fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-TR y representa un nuevo paso en la protección de los derechos de la infancia en Perú.

Decreto Supremo que marcará un precedente en la problemática

A través de sus redes sociales, el ministerio calificó la decisión como un "hito importante" para avanzar hacia un país libre de trabajo infantil. La medida forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno peruano para prevenir situaciones de explotación económica y garantizar el desarrollo integral de menores de edad.

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El Gobierno, mediante D. S. N.° 006-2026-TR, aprobó el Protocolo Intersectorial sobre Trabajo Infantil, un hito importante para erradicar esta problemática que atenta contra los derechos de niños, niñas y adolescentes.#PerúSinTrabajoInfantil pic.twitter.com/clO4yZPn1Q — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) May 8, 2026

Según lo informado por el MTPE, el protocolo permitirá mejorar la articulación entre distintas entidades del Estado para atender casos de trabajo infantil de manera más rápida y efectiva. El objetivo principal será identificar y brindar protección a niños y adolescentes que se encuentren expuestos a actividades laborales que vulneren sus derechos fundamentales.

¿Qué aspectos se encuentran establecidos en el decreto supremo?

Dicho documento, establece mecanismos de coordinación entre sectores vinculados a educación, salud, protección social, justicia y trabajo, buscando una respuesta integral frente a esta problemática social. Además, se priorizará la atención de menores que se encuentren en situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

La publicación del decreto también reafirma el compromiso del Estado peruano con acuerdos y convenios internacionales relacionados con la protección de la niñez. Entre ellos destacan los lineamientos impulsados por organismos internacionales que promueven la erradicación progresiva del trabajo infantil en América Latina.

En Perú, el trabajo infantil continúa siendo una preocupación en diversas regiones del país, especialmente en sectores vinculados a actividades agrícolas, comercio informal y minería artesanal. Diversas organizaciones han advertido que esta situación puede afectar el acceso a la educación, la salud y el bienestar emocional de los menores.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo destacó que la lucha contra el trabajo infantil requiere la participación conjunta de instituciones públicas, familias y sociedad civil. Asimismo, reiteró que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una prioridad dentro de las políticas públicas del país.

Finalmente, este avance corresponde a una importante mirada que esta teniendo el estado hacía el trabajo infantil que es una problemática que aqueja al país desde hace años.