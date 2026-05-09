Servicio militar acuartelado: Autorizan INCREMENTO del 50% de asignación económica mensual

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se oficializó la Ley 32590, que autoriza el incremento de la asignación económica mensual para jóvenes que prestan servicio militar acuartelado en instituciones de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) del Perú. Conoce desde cuándo se dará el aumento.

Servicio militar acuartelado: ¿Desde cuándo será el incremento?

En la mañana del sábado 9 de mayo se dio a conocer una buena noticia para más de 45 mil jóvenes que sirven con orgullo a la Nación al realizar el Servicio Militar Acuartelado en las FF. AA. del país: se publicó la Ley N° 32590 en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano con el que se autoriza el aumento del 50% de su asignación económica mensual.

De acuerdo a la normativa, los beneficiarios serán alrededor de 45,767 jóvenes militares acuartelados correspondientes a las plazas del 2026. De este total, 39,521 pertenecen al Ejército del Perú, 4109 a la Marina de Guerra y 2137 a la Fuerza Aérea.

La Ley N.º 32590 establece que el incremento de la asignación económica mensual sea implementado por el Ministerio de Defensa, para ello, dicha institución quedará exonerado de las restricciones contempladas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Se dispone que la medida entre en vigencia a partir de junio del presente año.

Financiamiento para el aumento económico, según Ley 32590

La Ley 32590 precisa que el incremento del 50% de la asignación económica de jóvenes militares acuartelados que apruebe conforme a lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto de las unidades ejecutoras 003: Ejército Peruano; 004: Marina de Guerra del Perú; y 005: Fuerza Aérea del Perú, del Pliego 026 Ministerio de Defensa y con cargo a los recursos a los que hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Con esa norma, el Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de continuar impulsando medidas orientadas al bienestar y reconocimiento de los jóvenes que integran el Servicio Militar Acuartelado.

Más de 45 mil jóvenes militares beneficiados

De acuerdo a la Ley 32590 se autoriza el uso de recursos adicionales previstos en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, con un límite máximo de 20 millones de soles durante el año fiscal 2026.

Esta norma representa un avance significativo para el personal militar en el país. Pues bien, se oficializó la ley que autoriza el incremento del 50% de la asignación económica que perciben los jóvenes que realizan el servicio militar acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú.