Corte de agua en Lima el 10 y 11 de mayo: ¿Qué distritos se verán afectados, según Sedapal?

09/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal reportó que habrá un nuevo corte de agua en diversos distritos de Lima el 10 y 11 de mayo. Descubre la lista de las zonas que se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio en ambas fechas.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, Sedapal precisó que la restricción del agua potable en diversos sectores de la capital se deberá a los trabajos de mantenimiento preventivo como limpieza de reservorio con el objetivo de seguir brindando a sus usuarios un servicio de calidad y evitar averías futuras en el suministro.

Es por ello, que insta a la ciudadanía de las zonas afectadas el 10 y 11 de mayo a tomar medidas previsionales como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de no contar con el servicio en determinadas horas. Asimismo, brindó el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información sobre el restablecimiento del suministro.

Distritos afectados con el corte de agual el 10 de mayo: Horarios

De acuerdo al cronograma oficial de Sedapal, los distritos y las zonas que no contarán con agua el domingo 10 de mayo serán los siguientes, de forma escalonada:

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:55 p.m. en A.H. José Carlos Mariátegui sector Los Álamos V etapa Ampliación.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. en A.H. Isabel Flores de Oliva, A.H. Integ. Nuevo Perú Sect. Virgen del Rosario.

A.H. Unión y Prog. Sect. Los Claveles, A.H. Cangallo.

Asimismo, Sedapal reportó que habrá corte de agua en los siguientes sectores del distrito de SJL el 10 de mayo:

Zonas afectadas en SJL.

Sin servicio de agua en zonas de Lima el 11 de mayo

En Lurigancho

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. en Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos.

En San Miguel

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en Urb. Pando 2da etapa y 4ta etapa. Cuadrante: Av. De La Marina, Av. Universitaria, Jr. Ayacucho, Av. Brígida Silva de Ochoa.

En Los Olivos

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en APV Residencial Los Olivos. Cuadrante: A.H. Laura Caller, A.H. 19 de Mayo, Asociación de Propietarios Los Portales del Norte, Asociación El Molino de Los Olivos, Asociación San Antonio de Padua, Urb. Parque El Naranjal 2da etapa, Urb. Villa Universitaria, Urb. Los Naranjos - Sector 84.

Finalmente, la empresa estatal precisó, hasta el cierre de esta nota de Exitosa, que el lunes también se ejecutará corte del servicio en SJL, precisamente en las zonas que se detallan en la siguientes imagen:

Sin servicio en SJL el 11 de mayo.

Es así como se reportó que el 10 y 11 de mayo habrá nuevo corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Se aconseja tomar precauciones anticipadas.